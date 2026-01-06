Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende

Pessimismus hat sich verstärkt

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese pessimistische Einschätzung verstärkt: Der Anteil jener, die eine Erholung erst in drei Jahren oder später erwarten, stieg um vier Prozentpunkte. 2023 waren noch 19 Prozent dieser Ansicht. Besonders deutlich ist auch der Zuwachs bei denjenigen, die gar keine wirtschaftliche Erholung mehr sehen: Ende 2025 lag dieser Wert bei 14 Prozent und hat sich damit gegenüber 2024 verdoppelt.