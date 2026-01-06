Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorgen wachsen

Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende

Österreich
06.01.2026 08:15

Die Hoffnung auf einen baldigen wirtschaftlichen Aufschwung schwindet weiter: Viele Österreicherinnen und Österreicher stellen sich auf lange Durststrecken ein. Eine aktuelle IMAS-Studie zeigt, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung erst in mehreren Jahren mit einer Erholung rechnet – oder gar nicht mehr daran glaubt.

0 Kommentare

Laut der Erhebung sieht ein Viertel der Befragten eine wirtschaftliche Erholung frühestens im Jahr 2028 oder später. Weitere 14 Prozent erwarten einen Aufschwung erst im ersten Halbjahr 2027, ebenso viele gehen davon aus, dass sich die Lage überhaupt nicht mehr erholen wird. Damit rückt aus Sicht vieler Menschen ein Wirtschaftswachstum zunehmend in die Ferne.

Pessimismus hat sich verstärkt
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese pessimistische Einschätzung verstärkt: Der Anteil jener, die eine Erholung erst in drei Jahren oder später erwarten, stieg um vier Prozentpunkte. 2023 waren noch 19 Prozent dieser Ansicht. Besonders deutlich ist auch der Zuwachs bei denjenigen, die gar keine wirtschaftliche Erholung mehr sehen: Ende 2025 lag dieser Wert bei 14 Prozent und hat sich damit gegenüber 2024 verdoppelt.

Das Tortendiagramm zeigt, wie schnell die österreichische Wirtschaft sich laut Umfrage von Krisen erholen wird. 4 % erwarten eine Erholung im ersten Halbjahr 2026, 13 % im zweiten Halbjahr 2026, 14 % im ersten Halbjahr 2027 und 11 % im zweiten Halbjahr 2027. 25 % rechnen mit 2028 oder später, 14 % glauben an keine Erholung mehr und 21 % wissen es nicht oder machen keine Angabe. Quelle: IMAS.

Gleichzeitig nimmt der Optimismus ab. Zwar konnten sich Ende 2025 noch 41 Prozent der Befragten vorstellen, dass sich die Wirtschaft – in unterschiedlichen Abstufungen – bis Ende 2027 erholt. Zum Jahresende 2024 waren jedoch noch 51 Prozent davon ausgegangen, dass sich die Lage bereits bis Ende 2026 bessern würde.

14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten sind die größten Sorgentreiber.(Bild: Drazen)

Lebenserhaltungskosten größter Brocken
Als größter Belastungsfaktor gilt weiterhin die Teuerung. Rund 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher machen sich starke Sorgen wegen steigender Preise und Lebenshaltungskosten. Dahinter folgen die Zuwanderung mit 45 Prozent sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich mit 44 Prozent. Auch hier zeigt sich ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr: Teuerung und hohe Lebenshaltungskosten bereiten um acht beziehungsweise sechs Prozentpunkte mehr Menschen Unbehagen als noch zuvor.

Gesundheit größter Wunsch für 2026
Trotz der angespannten Stimmung dominieren bei den persönlichen Wünschen für das Jahr 2026 eher grundlegende Hoffnungen. In einer offenen Fragestellung nannten knapp ein Viertel der Befragten Gesundheit für sich und ihre Familie als wichtigsten Wunsch. 17 Prozent hoffen auf eine Verbesserung ihrer persönlichen Lebenssituation. Je zwölf Prozent wünschen sich schulischen oder beruflichen Erfolg beziehungsweise ein Ende der Teuerung. Neun Prozent möchten Urlaub machen, ebenso viele hoffen auf ein Ende der Kriege.

Lesen Sie auch:
Österreichs Wirtschaft wird sich laut Prognosen ab heuer langsam erholen.
Inflation sinkt 2026
Wachstumsprognose lässt leichte Hoffnung aufkeimen
19.12.2025
311 Millionen Euro
Mietpreisbremse: Babler erwartet enorme Entlastung
30.12.2025
Krone Plus Logo
Energiepreise und Co.
Wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll
02.01.2026

Der Wunsch nach Gesundheit steht damit – wie schon in den vergangenen Jahren – an erster Stelle. Ende 2023 hatte sogar fast ein Drittel der Österreicher diesen Wunsch geäußert. Deutlich zurückgegangen ist hingegen die Bedeutung des Themas Kriege: Während es 2023 noch für 21 Prozent wichtig war, sank der Anteil 2024 auf 17 Prozent und lag 2025 nur mehr bei neun Prozent.

Für die Studie befragte IMAS insgesamt 1022 Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Wirtschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
129.964 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.814 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
108.269 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Österreich
Brisantes Justizjahr
Von Benko bis Strache: Diese Prozesse erwarten uns
Bis zu minus 22 Grad
Kalt, kälter, Tirol: Das große Frieren geht weiter
Krone Plus Logo
Josef Ratzenböck
Der „Landesvater“ wird zur ewigen Ruhe gebettet
Krone Plus Logo
Schneller als Rettung
Rotes Kreuz baut Ersthelfer-Netz weiter aus
Sorgen wachsen
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf