Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende besucht Wien

ÖFB schließt Abkommen mit Ukraines Verband

Fußball National
08.01.2026 18:14
Andrij Schewtschenko und Josef Pröll unterzeichneten ein Memorandum.
Andrij Schewtschenko und Josef Pröll unterzeichneten ein Memorandum.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der ÖFB und der ukrainische Fußballverband haben ein Memorandum unterzeichnet, das eine intensivere Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen vorsieht. ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll und der ukrainische Verbandspräsident Andrij Schewtchenko besiegelten am Donnerstag im Haus des Sports in Wien ein dementsprechendes Abkommen.

0 Kommentare

Im Rahmen der Kooperation soll es unter anderem ukrainischen Sportlern und Coaches ermöglicht werden, in Österreich trainieren zu können.

Andrij Schewtschenko
Andrij Schewtschenko(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Genaue Details dazu seien noch in Ausarbeitung, so Pröll. Sobald konkrete Projekte fixiert sind, werde man damit an die Öffentlichkeit gehen, erklärte der Niederösterreicher. Der einstige Weltklassestürmer Schewtchenko („Ich bedanke mich bei allen Österreichern dafür, dass sie mein Land unterstützen“) hob die Bedeutung des Fußballs für sein kriegsgebeuteltes Land hervor. „Er bringt Hoffnung und ist auch eine Therapie für unsere jungen Leute, um schlechte Erfahrungen hinter sich zu lassen.“

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Ähnliche Abkommen wie mit Österreich schloss der ukrainische Verband bereits mit Italien, Kroatien, Deutschland und Frankreich, weitere Länder sollen folgen. Shevchenko wies darauf hin, dass der Fußballbetrieb in der Ukraine ungeachtet des russischen Angriffskriegs weitergehe, wenn auch mit Einschränkungen etwa bei der Zuschauerzahl. Das Nationalteam aber muss seine Spiele außerhalb des Landes austragen. „Mein großer Traum ist es, dass wir eines Tages, wenn alles vorbei ist, wieder ein Heimspiel unserer Nationalmannschaft haben“, sagte Europas Fußballer des Jahres 2004.

Shevchenko von Rangnick begeistert
Zudem outete sich Schewtchenko als großer Fan der ÖFB-Auswahl und von Teamchef Ralf Rangnick. „Er ist ein unglaublicher Coach und einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe.“

Andrij Schewtschenko und Vizekanzler Andreas Babler
Andrij Schewtschenko und Vizekanzler Andreas Babler(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Laut Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gehe das Memorandum „weit über den Sport hinaus. Es ist ein politisches und humanitäres Signal und Statement.“ Man stehe „seit dem ersten Tag des brutalen Angriffskriegs solidarisch an der Seite der Ukraine. Der Sport ist ein sehr wichtiger Pfeiler in der Solidarität und Partnerschaft unserer Länder.“

Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) ergänzte, das Memorandum verdeutliche, welchen Beitrag der Sport für Zukunftsperspektiven leisten könne. „Ich freue mich darauf, schon bald ukrainische Talente und Coaches bei uns begrüßen zu können“, meinte Schmidt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
126.051 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.865 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Fußball National
Legende besucht Wien
ÖFB schließt Abkommen mit Ukraines Verband
Krone Plus Logo
Chukwuani-Abflug
Das sagt Sturms Sportchef zum möglichen Abgang
Von Liga 2 in Liga 1
Klub greift für U21-Teamspieler tief in die Tasche
Ab sofort ein Römer
Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien
Kommt aus Salzburg
Lazio-Trainer: „Ratkov? Kenne den Spieler nicht!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf