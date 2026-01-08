ÖFB schließt Abkommen mit Ukraines Verband

Ähnliche Abkommen wie mit Österreich schloss der ukrainische Verband bereits mit Italien, Kroatien, Deutschland und Frankreich, weitere Länder sollen folgen. Shevchenko wies darauf hin, dass der Fußballbetrieb in der Ukraine ungeachtet des russischen Angriffskriegs weitergehe, wenn auch mit Einschränkungen etwa bei der Zuschauerzahl. Das Nationalteam aber muss seine Spiele außerhalb des Landes austragen. „Mein großer Traum ist es, dass wir eines Tages, wenn alles vorbei ist, wieder ein Heimspiel unserer Nationalmannschaft haben“, sagte Europas Fußballer des Jahres 2004.