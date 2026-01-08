Vorteilswelt
Gewaltschutzzentren:

„Wir beraten seit fast 30 Jahren auch Männer“

Tirol
08.01.2026 06:00
281 männliche Betroffene wurden im Vorjahr in Tirol.
281 männliche Betroffene wurden im Vorjahr in Tirol.(Bild: hikrcn - stock.adobe.com)

Der „Krone“-Artikel über männliche Opfer von Gewalt löste Debatten aus. Die Gewaltschutzzentren melden sich zu Wort und betonen, dass sie auch männliche Opfer von Gewalt betreuen. Dies untermauern sie mit Zahlen.

Ist das Angebot für männliche Opfer von Gewalt ausreichend? Andrea Laske, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, weist darauf hin, „dass die Gewaltschutzzentren in Österreich seit mittlerweile fast 30 Jahren mit Männern, Frauen und Menschen jeglicher geschlechtlicher Zuordnung arbeiten“.

5321 betreute Männer bundesweit
Sie unterstreicht dies mit fundierten Zahlen: „5321 männliche Klienten wurden bundesweit im Jahr 2024 betreut.“ In Tirol seien im Vorjahr in Summe 281 männliche Betroffene begleitet worden. „Jährlich beraten wir rund 15 bis 20 Prozent männliche Klienten“, rechnet Laske vor.

Zitat Icon

Jährlich beraten wir rund 15 bis 20 Prozent männliche Klienten.

Andrea Laske, Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum Tirol

Bild: Privat

„Wir schauen uns den jeweiligen Fall an“
Man biete für Männer dieselben Angebote an als für Frauen. Und wenn beide aus der gleichen Konstellation kommen? „Informiert uns die Polizei im Zuge eines Betretungsverbotes über eine gefährdete Person, übernehmen wir das im ersten Moment so. Wendet sich ohne polizeiliche Meldung jemand an uns, schauen wir uns den jeweiligen Fall in Ruhe an“, schildert Laske.

Weiterleitung an Männerberatung
Zum Teil sei es nicht sinnvoll, beide in derselben Einrichtung zu begleiten. „Dann leiten wir an die Männerberatung weiter. Die Psychotherapeuten dort verfügen über eine fundierte Ausbildung und leisten eine hervorragende Arbeit.“

Laske spricht sich prinzipiell für „mehr Ressourcen für Männerberatung“ aus. Benötigt es ein eigenes Männerhaus? „Dieses Thema haben wir sehr selten“, sagt Laske.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
