„Wir beraten seit fast 30 Jahren auch Männer“

„Wir schauen uns den jeweiligen Fall an“

Man biete für Männer dieselben Angebote an als für Frauen. Und wenn beide aus der gleichen Konstellation kommen? „Informiert uns die Polizei im Zuge eines Betretungsverbotes über eine gefährdete Person, übernehmen wir das im ersten Moment so. Wendet sich ohne polizeiliche Meldung jemand an uns, schauen wir uns den jeweiligen Fall in Ruhe an“, schildert Laske.