„Welcher Mann gibt schon gerne zu, Opfer zu sein?“

Seit 10. Dezember sind sie vorbei – jene 16 Tage im Jahr, die gegen Gewalt an Frauen ausgerufen werden. Das bedeutet freilich nicht, dass das Thema nicht weiterhin relevant ist. Vielleicht ist auch gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, den Blick zu erweitern und auch die Gewalt an Männern genauer in den Fokus zu nehmen. Zwar kommt sie verhältnismäßig weniger oft vor, doch jeder von Gewalt Betroffener ist einer zu viel. Viel gesprochen wird über dieses Thema jedoch nicht.