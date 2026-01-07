Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Millionär hofft

Schicksalsstag? Austria hofft auf Fristerstreckung

Kärnten
07.01.2026 06:55
(Bild: GEPA)

Richterin könnte am heutigen Mittwoch schon die Austria Klagenfurt in die Insolvenz schicken. Frist für die GmbH lief ab, das Geld kam nicht. Doch auch der Verein kriselt, hat hohe Schulden. Gesellschafter Zeljko Karajica hofft auf Zeit, auch sein kroatischer Klub steht vor dem Aus. Violetter Wirtschaftsprüfer erklärt die Lage, ein Millionär wartet noch auf sein Geld und dieser Spieler könnte noch vom Vertrag austreten. . .

0 Kommentare

Am heutigen Mittwoch kann Austria Klagenfurt den Todesstoß verpasst kriegen. Richterin Gudrun Slamanig hat es in den Händen, ob Insolvenz über die GmbH eröffnet wird. Zumal der Zweitligist eine Frist der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) – im Rahmen des im Oktober gestellten Insolvenzantrags – verstreichen ließ, einen hohen sechsstelligen Betrag nicht überwies.

Lesen Sie auch:
Klagenfurt droht Aus
„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“
06.01.2026

Kärntens ÖGK-Boss Johann Lintner hatte dazu auf krone.at bereits gesagt: „Es ist ein Insolvenzeröffnungsverfahren bei Gericht anhängig. Wir sind dem Verein mit Ratenzahlungen bisher entgegengekommen. Und es gibt auch andere Gläubiger.“

Weiters Lintner: „Es sieht nicht gut aus. Eine weitere Fristerstreckung kann ich mir nicht vorstellen.“

Richterin Gudrun Slamanig (re.).
Richterin Gudrun Slamanig (re.).(Bild: Kerstin Wassermann)

Fristerstreckung?
Auf genau eine solche Fristerstreckung hofft aber der schon seit langem schwer in die Kritik geratene Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica, der heute bei Richterin Slamanig vorsprechen will.

Lesen Sie auch:
Martin Hinteregger feierte mit Eintracht Frankfurt 2022 den Europa-League-Sieg.
GAK-Meister für WAC
Trotz Chaos! „Hinti“ wieder ein Thema bei Austria
06.01.2026

Das sagt der Wirtschaftsprüfer
Das bestätigt der violette Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig: „Es besteht laut Karajica ein konstruktiver Austausch mit der Richterin und den ÖGK-Ansprechpartnern – eine weitere Fristerstreckung erscheint möglich.“

Investoren-Gespräche?
Damit wolle Karajica Zeit gewinnen. „Um einen Investor zu präsentieren. Entsprechende Verhandlungen sollen dem Vernehmen nach aufgenommen werden“, sagt Kraßnig und betont: „In einer derartigen Situation ist abzuwägen, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet werden soll – mit der absehbaren Folge, dass die Gläubiger mangels Vermögens kaum Befriedigung erlangen würden. Oder ob dem Schuldner noch Zeit eingeräumt wird, um finanzielle Mittel aufzubringen und so eine maximale Befriedigung der Gläubiger zu ermöglichen. Davon lässt sich die Richterin bei ihrer Entscheidung leiten.“

Siegfried Stieglitz
Siegfried Stieglitz(Bild: Siegfried Stieglitz)

Millionär hofft auf sein geliehenes Geld
Siegfried Stieglitz, der vor kurzem den Verein mit einer Gruppe übernehmen wollte, gehört nicht mehr zu den potenziellen Investoren. „Ein untergehendes Schiff übernimmt man nicht. Mir schuldet Karajica in Form eines Darlehensvertrags bis Sommer 2026 noch 100.000 Euro. Ich hoffe, dass ich sie bekomme“, sagt der Millionär zur „Krone“.

300.000 Euro Schulden
Präsident Robert Micheu seufzt: „Mir geht es auch um die Jugend – bei einer Insolvenz verlieren wir den Akademie-Status.“ Der Verein selbst ist zudem auch in Gefahr, weil überschuldet – mit rund 300.000 €. „Ja. Aber den Verein wird es immer geben“, sagt Micheu, dessen Nachwuchstrainer seit Sommer ihren Gehältern nachlaufen.

Lesen Sie auch:
Die Justiz ermittelt nicht nur gegen Tomislav (li.), sondern auch gegen Zeljko Karajica. Für ...
Krone Plus Logo
Spieler laufen davon
Austria: Beide Karajicas im Fadenkreuz der Justiz
02.01.2026

Zieht auch Jandrisevits davon?
Zweitliga-Profi Elias Jandrisevits stellte auch eine Frist, trat aber noch nicht aus dem Vertrag aus.

Die Bundesliga zeigt sich abwartend. Im Falle einer Insolvenz müsste die Austria zwangsabsteigen. Dann ist fraglich, ob man den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Falls ja, entscheidet der Landesverband, in welcher Klasse es weitergeht – aktuell agieren die Amateure (also der Verein) in der Kärntner Liga.

Eine Kolumne
Schuld sind immer die anderen, oder?

Wir schreiben den 22. Oktober 2025. Die „Krone“ berichtet erstmals über Ermittlungen der Kripo & Staatsanwaltschaft (StA) gegen die Austria Klagenfurt. Konkreter: gegen Gesellschafter Zeljko Karajica. Der Vorwurf lautet Wirtschaftsbetrug.

Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, beleuchtet in diesem Bericht das heimische ...
Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, beleuchtet in diesem Bericht das heimische Fußballgeschehen(Bild: Krone)

Die Untersuchungen gegen den Deutsch-Kroaten (es gilt die Unschuldsvermutung) wurden seitens der StA tatsächlich aber erst einen Tag später offiziell ausgeweitet, bis dahin hatten sie nur Ex-Funktionär Tomislav Karajica betroffen. Was nun auch StA-Sprecher Markus Kitz – nach dem jüngsten „Krone“-Exklusivbericht – so bestätigt: „Ja, seit 23. Oktober läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Zeljko Karajica.“

Lesen Sie auch:
Seit 1. August wartet Sportpark-Geschäftsführer Daniel Greiner, dass die mit einer Plane ...
Karajica-Firma pleite
Klagenfurts Stadionchef rügt den Austria-Boss
28.11.2025
In Klagenfurter Arena
Fans mit „Anti Karajica“-Sticker gegen Austriachef
10.08.2025
Austria Klagenfurt
Ex-Sponsor gewinnt Millionen-Klage gegen Karajica
26.09.2025

Für Zeljko Karajica und seinen nun abgewanderten Pressesprecher Matthias Linnenbrügger war dies exakt am 23. Oktober dennoch Anlass genug, per Aussendung der „Krone“ mit Klage zu drohen, über ständige „Fake News“ und eine „Rufmordkampagne“ zu jammern. Nun ja: Die Klage kam nie. Warum? Weil die Wahrheit berichtet wurde.

Zu allem Überfluss hatte ein kleines Kärntner Medium Karajica am 25. Oktober (als die Ermittlungen im vollen Gange waren) noch eine Bühne geboten, in der er sich über den „Shitstorm“ ausweinen durfte, zudem auch sagte: „Wir können Schulden rechtzeitig bedienen.“ Nun ja – die Realität sieht anders aus.

Die eigenen Fans wettern gegen Zeljko Karajica.
Die eigenen Fans wettern gegen Zeljko Karajica.(Bild: GEPA)

Denn die Zustände bei der Austria sind unter seiner Führung eines österreichischen Profiklubs schlicht nicht würdig. Von Transfersperren, fehlenden Gehältern, Spieler-Austritten, nicht bezahlten Kommunalsteuern, ungültigen oder versäumten Jahresabschlussberichten, Klagen, verhängten Exekutionstiteln, dubiosen Sponsoren bis letztlich hin zu einem Insolvenzantrag – all die Fehltritte brachte die „Krone“ ans Tageslicht. Wofür der Verfasser dieser Zeilen auch Drohungen hinnehmen musste. . .

Dass der Standort Klagenfurt nicht für Profifußball tauge, darf hier zudem nicht als Ausrede gelten. Denn Karajica scheiterte bislang auch bei seinen weiteren Klubs: Die abgestiegene Viktoria Berlin ist selbst in der 5. Liga Letzter, beim in die 4. Liga zwangsabgestiegenen HNK Sibenik hauen laut kroatischen Medien die Spieler und Funktionäre ab, warten auf Geld, hatten gestreikt. Auch dort wünscht man sich nur eines: den Abgang Karajicas, des Alleinschuldigen.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Putz-Ära geht zu Ende
Sie reinigte den Schottenrock von Robbie Williams
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messi-Haus: Frau kommt ums Leben
Auch Millionär hofft
Schicksalsstag? Austria hofft auf Fristerstreckung
Staus und Strafen
Kärntner stürmen bekanntes Italo-Outlet-Center
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf