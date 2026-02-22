Vorteilswelt
Ursache unbekannt

Drama in NFL! Wide Receiver (25) tot aufgefunden

US-Sport
22.02.2026 08:06
Rondale Moore wurde nur 25 Jahre alt.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die NFL trauert um Rondale Moore! Der Wide Receiver wurde am Samstagabend in Indiana tot aufgefunden. Er wurde nur 25 Jahre alt ...

0 Kommentare

 „Wir sind zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Rondale Moore. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen“, heißt es in einem Statement der NFL. Die Todesursache gab Gerichtsmediziner Matthew Tomlin nicht bekannt.

Zuletzt für Vikings am Feld
Moore war im NFL-Draft 2021 von den Arizona Cardinals gezogen worden, 2024 wechselte der Receiver und Punt-Return-Spezialist zu den Atlanta Falcons. In der abgelaufenen Saison war der US-Amerikaner für die Minnesota Vikings aktiv.

„Rondale war zwar nur kurze Zeit bei den Vikings, aber wir haben ihn gut kennengelernt und sehr geschätzt. Er war ein bescheidener, ruhiger und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war. Als Spieler war er diszipliniert, engagiert und widerstandsfähig, obwohl ihn Verletzungen im Laufe seiner Karriere immer wieder zurückwarfen. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht alle die Chance haben werden, ihn aufblühen zu sehen“, so Minnesotas Head Coach Kevin O‘Connell.

