Drama in NFL! Wide Receiver (25) tot aufgefunden

„Rondale war zwar nur kurze Zeit bei den Vikings, aber wir haben ihn gut kennengelernt und sehr geschätzt. Er war ein bescheidener, ruhiger und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war. Als Spieler war er diszipliniert, engagiert und widerstandsfähig, obwohl ihn Verletzungen im Laufe seiner Karriere immer wieder zurückwarfen. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht alle die Chance haben werden, ihn aufblühen zu sehen“, so Minnesotas Head Coach Kevin O‘Connell.