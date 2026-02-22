Vorteilswelt
Staatsanwältin warnt

Wenn Kinder Opfer werden: So kann man sie schützen

Oberösterreich
22.02.2026 08:00
Der 52-Jährige bekam die Höchststrafe – nicht rechtskräftig.
Der 52-Jährige bekam die Höchststrafe – nicht rechtskräftig.
Porträt von Andrea Kloimstein
Porträt von Constantin Handl
Von Andrea Kloimstein und Constantin Handl

Innviertler Täter bekämpft Missbrauchsurteil, nachdem er sich an seinen Töchtern vergangen haben, und sich dabei gefilmt haben soll. Gefahren für Kinder lauern aber nicht nur innerhalb der Familie, sondern nehmen auch im Internet stetig zu. Staatsanwältin Kerstin Kutsam weiß, wie man den Nachwuchs schützen kann.

Drei Jahre Haft, davon eines unbedingt: Mit diesem Urteil endete im August des Vorjahres am Landesgericht Ried ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Ein Vater (46) soll sich zwischen 2014 und 2023 wiederholt an seinen schlafenden Töchtern vergangen und die Übergriffe gefilmt haben.

