Wenn Kinder Opfer werden: So kann man sie schützen

Innviertler Täter bekämpft Missbrauchsurteil, nachdem er sich an seinen Töchtern vergangen haben, und sich dabei gefilmt haben soll. Gefahren für Kinder lauern aber nicht nur innerhalb der Familie, sondern nehmen auch im Internet stetig zu. Staatsanwältin Kerstin Kutsam weiß, wie man den Nachwuchs schützen kann.