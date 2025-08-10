Vorteilswelt
In Klagenfurter Arena

Fans mit „Anti Karajica“-Sticker gegen Austriachef

Kärnten
10.08.2025
Diese Sticker kleben im Wörthersee-Stadion.
Diese Sticker kleben im Wörthersee-Stadion.

Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica ist nun anscheinend sogar bei den treuesten Anhängern des Fußball-Zweitligisten unten durch – zig Sticker gegen ihn zieren seit dem ersten Heimspiel die Südtribüne.

Ganze 2140 Zuseher hatte die Austria Klagenfurt bei der Heimpremiere nach dem Abstieg in die 2. Liga angelockt – das konnte sich durchaus sehen lassen! Das Spiel selbst hingegen bekanntlich eher weniger – drei Gegentore in elf Minuten gegen Austria Wiens Amateure, allesamt nach Ecken. Und das, obwohl man unter der Woche Standards noch explizit und ganz genau trainiert hatte. . .

Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone", beleuchtet in diesem Bericht die Geschehnisse
Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone", beleuchtet in diesem Bericht die Geschehnisse bei der Austria Klagenfurt.

Aber apropos Fans: Die hatten schon vor der 2:3-Niederlage die Schnauze voll. Nicht wegen der Jungs am Feld – sondern wegen Gesellschafter Zeljko Karajica.

Lesen Sie auch:
Klagenfurt-Gesellschafter Zeljko Karajica
Rapidler ist ein Thema
Klagenfurts Ex-Spieler mahnen über Gewerkschaft
01.08.2025

Denn die „Süd“ klebte die Fankurve mit Stickern gegen den eigenen Chef voll! Darauf zu sehen: Das durchgestrichene Konterfei des Deutsch-Kroaten – mitsamt einiger nicht jugendfreier Sprüche. Was zeigt: Sogar die treuesten Fans haben sich klar deklariert, den eigenen Gesellschafter – der in der jüngsten Vergangenheit den Klub sowohl wirtschaftlich als auch sportlich arg in Bedrängnis gebracht hat – nicht mehr hier haben zu wollen, fordern mit Spruchbändern auch stets einen Mitgliederverein.

Gehälter wurden bezahlt
Positiv immerhin: Die ausstehenden Gehälter der Ex-Spieler wurden laut „Younion“-Gewerkschaftschef Thomas Pichlmann bezahlt. Damit wendete Karajica die bereits angedrohten Klagen ab.

„Da sind dann alle perplex. . .“
Sportlich? Marinsek laboriert an einer Fußprellung, Jandrisevits hat nur eine Muskelblessur. Trainer Rolf Landerl: „Wenn du nach elf Minuten 0:3 hinten bist, sind alle perplex. Aber es hätte am Ende 3:3 ausgehen können – es war nicht alles schlecht!“

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

