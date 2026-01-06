„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“

Austria Klagenfurts finanzielle Not bleibt riesengroß. Laut dem Kärnten-Leiter der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK), Johann Lintner, ist aktuell ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen den Zweitligisten anhängig.
Es wird düster im Hause Austria Klagenfurt – wie der Leiter der Landesstelle Kärnten der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK), Johann Lintner, der „Krone“ erklärt: „Es ist aktuell ein Insolvenzeröffnungverfahren bei Gericht anhängig, das wurde mir im Haus mitgeteilt. Wir sind dem Verein mit Ratenzahlungen bisher sehr entgegengekommen. Jetzt aber gibt es eine nächste Frist – die muss eingehalten werden. Eine weitere Fristerstreckung kann ich mir nicht vorstellen.“
Frist gesetzt
Laut „Krone“-Infos soll diese mit 5. Jänner 2026 um Mitternacht geendet sein. „Wenn Liquidität vorhanden ist, geht es weiter, wäre es machbar. Es sieht aber nicht sehr gut aus“, sagt Lintner und betont: „Es gibt auch andere Gläubiger.“
Ein Insolvenzverfahren ist noch nicht eröffnet worden – das wird vom Gericht geprüft. „Letzten Endes entscheidet die Richterin“, so Lintner.
„Stimmt nicht“
Auf Anfrage der „Krone“ bei Gerhard Engl, dem Steuerberater der Violetten, heißt es bezüglich der Frist: „Das stimmt nicht.“
Die ÖGK soll laut „Krone“-Infos bereits im Oktober 2025 einen Insolvenzantrag gestellt haben – daraufhin konnte sich die Austria Klagenfurt aber noch auf Ratenzahlungen einigen. Engl dazu: „Das stimmt nicht.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.