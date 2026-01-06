„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“

Es wird düster im Hause Austria Klagenfurt – wie der Leiter der Landesstelle Kärnten der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK), Johann Lintner, der „Krone“ erklärt: „Es ist aktuell ein Insolvenzeröffnungverfahren bei Gericht anhängig, das wurde mir im Haus mitgeteilt. Wir sind dem Verein mit Ratenzahlungen bisher sehr entgegengekommen. Jetzt aber gibt es eine nächste Frist – die muss eingehalten werden. Eine weitere Fristerstreckung kann ich mir nicht vorstellen.“