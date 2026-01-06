Vorteilswelt
ÖGK-Leiter erklärt:

„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“

Kärnten
06.01.2026 01:10
(Bild: GEPA)

Austria Klagenfurts finanzielle Not bleibt riesengroß. Laut dem Kärnten-Leiter der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK), Johann Lintner, ist aktuell ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen den Zweitligisten anhängig. 

Es wird düster im Hause Austria Klagenfurt – wie der Leiter der Landesstelle Kärnten der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK), Johann Lintner, der „Krone“ erklärt: „Es ist aktuell ein Insolvenzeröffnungverfahren bei Gericht anhängig, das wurde mir im Haus mitgeteilt. Wir sind dem Verein mit Ratenzahlungen bisher sehr entgegengekommen. Jetzt aber gibt es eine nächste Frist – die muss eingehalten werden. Eine weitere Fristerstreckung kann ich mir nicht vorstellen.“

Frist gesetzt
Laut „Krone“-Infos soll diese mit 5. Jänner 2026 um Mitternacht geendet sein. „Wenn Liquidität vorhanden ist, geht es weiter, wäre es machbar. Es sieht aber nicht sehr gut aus“, sagt Lintner und betont: „Es gibt auch andere Gläubiger.“

Kärntens ÖGK-Leiter Johann Lintner
Kärntens ÖGK-Leiter Johann Lintner

Ein Insolvenzverfahren ist noch nicht eröffnet worden – das wird vom Gericht geprüft. „Letzten Endes entscheidet die Richterin“, so Lintner.

„Stimmt nicht“
Auf Anfrage der „Krone“ bei Gerhard Engl, dem Steuerberater der Violetten, heißt es bezüglich der Frist: „Das stimmt nicht.“

Die ÖGK soll laut „Krone“-Infos bereits im Oktober 2025 einen Insolvenzantrag gestellt haben – daraufhin konnte sich die Austria Klagenfurt aber noch auf Ratenzahlungen einigen. Engl dazu: „Das stimmt nicht.“

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

