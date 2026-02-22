Kiew an Fico und Orbán: „Beim Kreml beschweren!“

Ungarn und die Slowakei hatten in den vergangenen Tagen der Ukraine mit einem Stromlieferstopp gedroht, weil sie kein russisches Öl mehr durch die Druschba-Leitung des benachbarten Transitlandes erhalten. Zudem wollen sie auch die Freigabe eines eigentlich bereits beschlossenen Darlehens an die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro behindern.