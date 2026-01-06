Vorteilswelt
GAK-Meister für WAC

Trotz Chaos! „Hinti“ wieder ein Thema bei Austria

Kärnten
06.01.2026 06:55
Martin Hinteregger feierte mit Eintracht Frankfurt 2022 den Europa-League-Sieg.
Martin Hinteregger feierte mit Eintracht Frankfurt 2022 den Europa-League-Sieg.(Bild: GEPA)

Zweitligist Austria Klagenfurt kämpft mit argen finanziellen Troubles  und gegen die Insolvenz. Der Klub prangert nun die Vertrags-Austritte dreier Spieler an, die Gewerkschaften aber kontern. Vereinspräsident Robert Micheu befindet sich trotz des totalen Chaos in Gesprächen mit Martin Hinteregger. Und beim WAC ist ein GAK-Meister neu an Bord! 

Die Austria Klagenfurt prangert an, dass die Vertrags-Austritte der Spieler Marcel Krnjic, Marco Gantschnig und Michi Lang nicht rechtens seien. . .

Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, beleuchtet in diesem Artikel das heimische ...
Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, beleuchtet in diesem Artikel das heimische Fußballgeschehen.(Bild: Krone)

Im Kollektivvertrag verankert
Die Fußballer-Gewerkschaften „VdF“ und „Younion“ aber kontern! „Wir befinden uns im österreichischen Arbeitsrecht. Auch im Kollektivvertrag ist’s so verankert“, sagt „VdF“-Boss Gernot Baumgartner.

Da steht bei Paragraph 7: „Der Spieler ist zum vorzeitigen Austritt berechtigt, wenn der Dienstgeber trotz Mahnung und Nachfristsetzung mit der Bezahlung im Rückstand bleibt.“

„VdF“-Boss Gernot Baumgartner
„VdF“-Boss Gernot Baumgartner(Bild: VdF)

„Bei einem fehlen 16 Punkte. . .“
Das ist bei den Violetten der Fall. „Zwei Gehälter, Wohnungszuschüsse und Prämien aus dem Herbst fehlen – bei einem Spieler sind es 16 Punkte“, so Baumgartner.

„Nicht mit Ruhm bekleckert“
„Younion“-Chef Thomas Pichlmann: „Sollte die Austria glauben, dass was nicht passt, landet das beim Senat 2 der Liga. Man muss jetzt aber nicht auf beleidigt tun, nachdem sich der Klub nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. . .“

„Younion“-Boss Thomas Pichlmann.
„Younion“-Boss Thomas Pichlmann.(Bild: Christof Birbaumer)

Fanshop in Siebenhügelstraße aufgelöst
Sonst? Meldungen, wonach das Klubhaus nicht mehr der Austria gehöre, sind falsch. „Krone“-Leser wissen, dass Violett aber den Fanshop von der Siebenhügelstraße aus Kostengründen in die Geschäftsstelle verlagert hat.

Rückkehr von Hinteregger?
Präsident Robert Micheu versucht indes, den Nachwuchs des Vereins (der ja von der GmbH ausgegliedert ist) zu optimieren – hierfür denkt er an den ehemaligen Austria-Profi und Europa-League-Sieger Martin Hinteregger. „Wir befinden uns in Gesprächen. Es wäre für alle Seiten eine gute Sache“, sagt Micheu. „Hinti“ – der ja bereits sein „Coach13“-Nachwuchsprojekt vor längerer Zeit ins Leben gerufen hat –  wäre interessiert, die Leitung der Talente bis zur U15 zur übernehmen. Als Spieler ist der Ex-ÖFB-Teamverteidiger freilich kein Thema mehr – aufgrund der über die Austria Klagenfurt verhängten Transfersperre ist eine Neuregistrierung eines Kickers außerdem ohnehin nicht möglich. Zudem will sich „Hinti“ nur noch rein dem Nachwuchs widmen.

Trainingsstart 
WAC mit neuen Gesichtern

Und bei Bundesligist WAC? Da sind die 21 Urlaubstage vorüber! Auftaktgegner Salzburg steht bereits seit Samstag wieder im Training – beim WAC fließt ab dem heutigen Dienstag, exakt 26 Tage vorm hochbrisanten Cup-Viertelfinale gegen die Mozartstädter, wieder der Schweiß.

Ein freier Tag mehr
Um 11 Uhr ruft Cheftrainer Ismail Atalan zum Start der Wintervorbereitung – voraussichtlich am Kunstrasen in St. Andrä, weil die tiefen Temperaturen das Naturgrün in Wolfsberg doch recht unangenehm machen. Eigentlich hätte der Start ja schon am 5. Jänner erfolgen sollen – bei einem internen Contest im Dezember-Training hatte die Mannschaft aber einen zusätzlichen Urlaubstag „gewonnen“. . .

Hildebrandt debütiert wie berichtet 
Während am Spielersektor – zumindest vorerst – kein Testpilot bzw. Neuzugang avisiert ist, wurde der Trainerstab aufgemotzt: Der Deutsche Jonas Hildebrandt (29), ehemaliger Innenverteidiger, der im Herbst bei den Wölfen hospitierte (und auch schon da aktiv das Training mitgestaltete), steht Atalan ab sofort neben Urgestein Hannes Jochum als „Co“ zur Verfügung, dazu kommt ein neuer Individualtrainer:

Ist noch immer für ein Hallenkickerl zu haben: David Sencar.
Ist noch immer für ein Hallenkickerl zu haben: David Sencar.(Bild: GEPA)

Im Meisterkader des GAK
Den Leobner David Sencar (41) hat Atalan in seiner Kapfenberg-Zeit kennen und schätzen gelernt. Sencar war als Aktiver ein Mittelfeldspieler von Format, stand 2004 im Meisterkader des GAK, schaffte danach mit den Kapfenbergern (für die er mit Abstand die meisten Spiele seiner Karriere machte!) den Zweitliga-Titel und Bundesliga-Aufstieg – und gehörte nach seiner aktiven Zeit bis zuletzt in verschiedensten Funktionen dem Trainerstab der Obersteirer an.

Trabzonspor ruft
Wie lange Sencar das Vergnügen haben wird, mit „Chippi“ Nwaiwu zu arbeiten, wird sich zeigen: Türkische Medien kündigen noch für diese Woche dessen Wechsel zu Trabzonspor an.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Porträt von Konrad Lenz
Konrad Lenz
Kärnten

