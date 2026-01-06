Trotz Chaos! „Hinti“ wieder ein Thema bei Austria

Rückkehr von Hinteregger?

Präsident Robert Micheu versucht indes, den Nachwuchs des Vereins (der ja von der GmbH ausgegliedert ist) zu optimieren – hierfür denkt er an den ehemaligen Austria-Profi und Europa-League-Sieger Martin Hinteregger. „Wir befinden uns in Gesprächen. Es wäre für alle Seiten eine gute Sache“, sagt Micheu. „Hinti“ – der ja bereits sein „Coach13“-Nachwuchsprojekt vor längerer Zeit ins Leben gerufen hat – wäre interessiert, die Leitung der Talente bis zur U15 zur übernehmen. Als Spieler ist der Ex-ÖFB-Teamverteidiger freilich kein Thema mehr – aufgrund der über die Austria Klagenfurt verhängten Transfersperre ist eine Neuregistrierung eines Kickers außerdem ohnehin nicht möglich. Zudem will sich „Hinti“ nur noch rein dem Nachwuchs widmen.