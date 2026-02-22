Längere Volksschule? „Idee ist nicht ausgereift“
Lehrer skeptisch
Die Vorarlberger Pflichtschullehrervertreterin Alexandra Loser spricht mit der „Krone“ über die Reformideen des Bildungsministers, überlastete Lehrer und das hehre Ziel einer echten Chancengleichheit.
Die Idee klingt nach großer Reform: Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will die Volksschule um zwei Jahre verlängern. Die Ziele: sechs gemeinsame Jahre, eine spätere Selektion, mehr Fairness im System. Doch während in Wien über Modellregionen diskutiert wird, herrscht in Vorarlbergs Schulen vielerorts Notbetrieb. Die Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, Alexandra Loser, sagt daher klipp und klar: „Der Ansatz ist richtig – aber derzeit nicht umsetzbar.“
