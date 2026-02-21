Zahlreiche Häuslbauer im großen Messefieber

Großer Andrang am Klagenfurter Messegelände: Vom Traumhaus bis zur individuellen Finanzierung – am Sonntag noch vorbeischauen! Mit der Bonus Card erhalten Sie die Eintrittstickets zum halben Preis.
Am zweiten Messetag bildeten sich lange Besucherschlangen – das Interesse der Kärntner an der Optimierung des eigenen Zuhauses ist groß. Von Holzpflege über Finanzierungsmodelle bis hin zu modernen Küchengeräten reicht das Angebot. „Ich möchte mich über neue Kochmethoden informieren – wie sie funktionieren und ob ich sie überhaupt brauche“, sagt Brigitte schmunzelnd, bevor sie in der Besuchermenge verschwindet.
Zwischen den zahlreichen Ausstellern steuern Interessierte gezielt ihre Wunschstände an, um sich umfassend beraten zu lassen. So vielfältig wie das Publikum präsentiert sich auch das Angebot der Häuslbauermesse. Im Mittelpunkt steht der gesamte Bauprozess – von der Planung bis zur letzten Stehlampe.
Liebevoll gestalteter „Miniatur-Garten“
Beim Rundgang der „Krone“ wird eines besonders deutlich: Nachhaltige Technologien und klimafreundliche Lösungen sind gefragter denn je. Ein besonderes Highlight setzt die Landesinnung der Kärntner Gärtner und Floristen mit ihrem „Miniatur-Garten im Winter“.
Die Gestaltung versteht sich als Hommage an die ursprüngliche Idee des Paradiesgartens, die im Vorderen Orient – im heutigen Persien – bereits im 6. Jahrhundert vor Christus entstand. Bis heute prägt dieses Konzept das europäische Gartenverständnis, wie die Innung informiert.
Heute haben Sie noch die Möglichkeit, sich umfassend über die Themen Bauen, Sanieren und Investieren zu informieren. Mit der Bonus Card erhalten Sie die Eintrittstickets zum halben Preis.
Wir haben uns unter die Besucher gemischt:
Mir gefällt die Messe wirklich gut – hier bekommt man alle wichtigen Informationen. Wir wollen uns vielleicht eine Terrassenüberdachung anschaffen.
Susanne Kanz
Bild: Wolfgang Handler
Wir schauen, was es Neues für unser Bauvorhaben gibt. Wir befinden uns gerade in der Planungsphase. Es ist großartig, dass alle Aussteller an einem Ort sind.
Gerd Koinig
Bild: Wolfgang Handler
Ich interessiere mich vor allem für Einrichtung, schließlich bin ich selbst Einrichtungsberaterin. Ein paar Neuerungen habe ich schon entdeckt.
Melissa Plössnig
Bild: Wolfgang Handler
Information ist das Wichtigste! Ich komme immer wieder zur Häuslbauermesse. Ich habe drei Söhne, die ein Haus bauen, es ist gut auf dem neuesten Stand zu sein.
Herbert Kreuzer
Bild: Wolfgang Handler
