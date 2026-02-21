Zahlreiche Häuslbauer im großen Messefieber

Am zweiten Messetag bildeten sich lange Besucherschlangen – das Interesse der Kärntner an der Optimierung des eigenen Zuhauses ist groß. Von Holzpflege über Finanzierungsmodelle bis hin zu modernen Küchengeräten reicht das Angebot. „Ich möchte mich über neue Kochmethoden informieren – wie sie funktionieren und ob ich sie überhaupt brauche“, sagt Brigitte schmunzelnd, bevor sie in der Besuchermenge verschwindet.