Einsatz ohne Blaulicht: Unsichtbare Ersthelfer

Alle zwei Minuten geht in der Landesleitzentrale der Kärntner Exekutive ein Notruf ein. Dennoch ist beim „Krone“-Besuch im Headquarter in der Polizeidirektion in Klagenfurt von Stress oder Hektik nichts zu merken. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre – besonnen nehmen die Experten vor ihren zahlreichen Bildschirmen sitzend die Telefonate an und leiten (wenn notwendig) weitere Schritte ein. Im Wissen, dass in vielen Fällen jede Sekunde zählt, Menschenleben von ihrem Handeln abhängen können.