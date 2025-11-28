Klagenfurts Stadionchef rügt den Austria-Boss

Aktuell aber muss sich die Austria Klagenfurt – wie „Krone“-Leser zuerst erfuhren – mit einer Transfersperre herumschlagen. Die auch den Nachwuchs betrifft. Was freilich wieder für Schlagzeilen sorgte, auch Präsident Robert Micheu nicht fröhlich stimmt. Er betonte bereits: „Über die vielen negativen Medienberichte ärgere ich mich. Aber das Bittere an der Sache ist – und das muss man leider auch sagen: Sie stimmen halt.“