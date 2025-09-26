Ex-Sponsor gewinnt Millionen-Klage gegen Karajica

„Mit Rene Benko. . .“

„In die SEH hätte man Einsicht gehabt, in die ,More than! GmbH‘ aber nicht. Keiner wusste, wohin das Geld fließt. Wir schätzen, dass 50 Prozent der Summe direkt an die Karajicas gegangen ist. Ein Vertrag, der für Transparenz gesorgt hätte, hätte binnen sechs Monaten abgeschlossen werden müssen – dazu kam es aber nie. Daher haben wir eben fristlos gekündigt“, verrät der ehemalige Investor, der aber wohl kein Geld mehr sehen wird. „Gegen Tomislav Karajica läuft ein Privatinsolvenzverfahren. Ich habe zwar eine Hypothek auf seiner Privatimmobilie, aber die soll versteigert werden. Jedenfalls ähneln diese Fälle jenen von Rene Benko – mit ihm hat Tomislav ja auch das gescheiterte Fernsehturm-Projekt in Hamburg geführt.“