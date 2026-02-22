Vorteilswelt
"Stopplicht"-Kolumne

2030 ist mit ähnlichen Stimmungskillern zu rechnen

22.02.2026 07:53
Von Athletenseite hagelte es Kritik.
Von Athletenseite hagelte es Kritik.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Ob Linus Straßer, Johannes Lamparter, Fanny Smith oder Fanjo von Allmen: Von Athletenseite gab es nicht nur lobende Worte an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...

Siegerehrungen im Schnelldurchlauf, keine Medaillenzeremonien. Wenig Interaktion mit den Fans, kaum olympisches Flair. Extrem weite Distanzen, kein Zentrum für Feierlichkeiten. Je länger die Winterspiele in Italien dauerten, desto mehr Kritik prasselte von Athleten ein. Kopfschütteln über strenge Regeln, Ärger über hochnäsige Funktionäre. „Es wird alles unnötig kompliziert gemacht, mit 15.000 Akkreditierungen“, polterte Johannes Lamparter, der Deutsche Linus Straßer stellte klar: „Es ist nicht zu akzeptieren, dass wir Sportler, so wie in Bormio, von unseren Fans getrennt werden. Olympische Spiele brauchen echte Nähe, echte Enthusiasten, die uns tragen, mit uns leiden, uns besser machen, uns verzeihen und trösten, wenn es mal nicht gut läuft.“

Der dreifach vergoldete Franjo von Allmen vermisste den olympischen Spirit: „Vom Flair her war es eher wie ein Weltcup-Rennen.“

Nach Sotschi, Pyeongchang und Peking kehrten die Winterspiele ins Herz von Europa zurück, die Zersplitterung in die fünf Olympia-Cluster entpuppte sich allerdings als Stimmungskiller. Es geht übrigens in einer ähnlichen Tonart weiter. In Frankreich 2030 verteilen sich die Wettbewerbe auf die Regionen Haute-Savoie, Savoie, Briancon und Nizza. Möglichst viele sollen am Geldkuchen mitnaschen, doch die Olympioniken und Anhänger haben darauf nur wenig Appetit.

