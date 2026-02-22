2030 ist mit ähnlichen Stimmungskillern zu rechnen

Siegerehrungen im Schnelldurchlauf, keine Medaillenzeremonien. Wenig Interaktion mit den Fans, kaum olympisches Flair. Extrem weite Distanzen, kein Zentrum für Feierlichkeiten. Je länger die Winterspiele in Italien dauerten, desto mehr Kritik prasselte von Athleten ein. Kopfschütteln über strenge Regeln, Ärger über hochnäsige Funktionäre. „Es wird alles unnötig kompliziert gemacht, mit 15.000 Akkreditierungen“, polterte Johannes Lamparter, der Deutsche Linus Straßer stellte klar: „Es ist nicht zu akzeptieren, dass wir Sportler, so wie in Bormio, von unseren Fans getrennt werden. Olympische Spiele brauchen echte Nähe, echte Enthusiasten, die uns tragen, mit uns leiden, uns besser machen, uns verzeihen und trösten, wenn es mal nicht gut läuft.“