Schnee: Unfälle auf teils rutschigen Fahrbahnen

Die Schneefälle sorgten am Dienstagnachmittag für teils rutschige Fahrbahnen. Feuerwehren rückten aus, um Fahrzeuge zu bergen.
Wer am Dreikönigstag über den Loiblpass, den Seebergsattel oder auf das Nassfeld wollte, der benötigte Schneeketten. Auf rutschigen Fahrbahnen war es außerdem zu Verkehrsunfällen gekommen.
Die Einsatzkräfte wurden am Nachmittag ein Autolenker (21) in Gundersdorf mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker zu liegen. Der Lenker, seine mitgefahrene Frau sowie eine Jugendliche konnten sich aus dem Wagen befreien.
Die Frau (19) sowie die 13-Jährige wurden verletzt und von der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Der Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land blieb unverletzt. Die Feuerwehren St. Thomas, Ottmanach und Timenitz standen mit 33 Kräften im Einsatz, um das Fahrzeug zu bergen.
