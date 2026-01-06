Bäckerei-Möbel in Flammen: 50 Hotelgäste evakuiert

Feueralarm am späten Montagabend in Lienz in Osttirol: Rund 50 Hotelgäste mussten vorübergehend evakuiert werden, weil vor der benachbarten Bäckerei Gartenmöbel zu brennen begonnen hatten. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei ermittelt.
Kurz vor 22.30 Uhr seien im Raucherbereich vor der Bäckerei in Lienz die Gartenmöbel in Brand geraten. Ersthelfer versuchten zunächst, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen, was aber nicht gelang, berichtet die Polizei.
Massive Rauchentwicklung
Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung mussten circa 50 Personen ein angrenzendes Hotel kurzzeitig verlassen.
Eine Brandermittlerin nahm bereits in der Nacht die Brandursachenforschung auf, die am Dienstag fortgesetzt wird.
Die Polizei
Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Auch die genaue Brandursache ist aktuell noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Meldungen über Verletzte gibt es keine.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Lienz mit fünf Fahrzeugen und 43 Mitgliedern, der Rettungsdienst sowie die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.