Welle der Hilfsbereitschaft nach Feuer in Wohnhaus

Entsorgte Feuerwerksbatterie wohl als Auslöser

Zur Brandursache gibt es indessen neue Erkenntnisse. Wie die Ermittler festgestellt haben, soll eine Feuerwerksbatterie zum Brand geführt haben. Diese war offenbar in einem Müllbehälter entsorgt worden. Einem generellen Verbot von pyrotechnischen Gegenständen steht die Bürgermeisterin dennoch kritisch gegenüber: „Je mehr verboten wird, desto mehr wird im Internet bestellt und aus dem Ausland importiert“, sagt sie.