„Ich bin wirklich über mich hinausgewachsen“

„Da habe ich die Nerven geschmissen“, konnte sie danach darüber lachen. Stadlober kämpfte sich aber heran und lief bergauf ein überragendes Rennen, das ihr Tagesrang vier und die Auszeichnung als beste Kletterin der Tour einbrachte. „Ich habe im Rennen gehört, dass es zwischen den Plätzen drei und fünf eng hergeht“, erklärte sie. Im Ziel wusste sie anfangs nur von ihrer Tagesplatzierung. „Als ich am Monitor gesehen habe, dass ich Gesamtzweite bin, habe ich es nicht geglaubt und bin mich umziehen gegangen. Danach stand es immer noch dort“, wurde ihr der sensationelle Erfolg nur langsam bewusst. „Ich hatte tolle Ski und bin wirklich über mich hinausgewachsen.“