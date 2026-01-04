Neubauer hatte trotz Platz vier seinen Spaß

Die Bedingungen waren dank des Schneefalls am Freitag perfekt. „Genau so wie man es sich wünscht“, schwärmte der Lungauer. Generell hat es ihm die Veranstaltung sehr angetan. Rund 100.000 Zuschauer sorgten für eine sensationelle Stimmung. Durch die winterlichen Verhältnisse und der damit verbundenen teilweise langsameren Geschwindigkeit konnte Neubauer die Atmosphäre aufsaugen. „Für ein paar Sekunden kann man auch zuschauen“, erklärte der 37-Jährige. Für die weitere Saison hat er – bis auf die Rallye Weiz – noch keinen Plan. „Mal schauen, was passiert. Von einem Vollzeit-Rallyefahrer bin ich derzeit weit entfernt.“