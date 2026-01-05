Vorteilswelt
Brutale Home Invasion

Bewaffnete Männer stürmen Wohnung von Wienerin

Wien
05.01.2026 10:35

Eine 59-jährige Wienerin wurde am Sonntag in ihrer eigenen Wohnung in Ottakring Opfer einer brutalen Home Invasion. Zuerst läutete es an der Tür, Sekunden später folgte wütendes Klopfen. Als die Frau öffnete, blickte sie direkt in die Augen von drei vermummten Männern.

Einer der Männer zückte sofort eine schwarze Faustfeuerwaffe, bedrohte die Frau und drängte sie in die Wohnung. Ein Komplize folgte ihm, während der dritte Unbekannte im Stiegenhaus Schmiere stand. In den eigenen vier Wänden forderten die Kriminellen Bargeld.

Opfer erlitt massiven Schock
Aus Angst um ihr Leben übergab die 59-Jährige einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich. Danach flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.

Die Frau erlitt einen massiven Schock und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde sie in ein Spital gebracht.

Zu dem brutalen Raubüberfall war es gegen 13 Uhr in der Sandleitengasse gekommen.
Zu dem brutalen Raubüberfall war es gegen 13 Uhr in der Sandleitengasse gekommen.(Bild: Zwefo)

Männer sollen Russisch gesprochen haben
Eine genaue Täterbeschreibung war nicht möglich. Laut Angaben des Opfers sollen die Männer etwa 30 Jahre alt gewesen sein und sich mutmaßlich in russischer Sprache unterhalten haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.

Ähnliche Themen
WienOttakring
MännerHome InvasionBargeldAngst
Loading
