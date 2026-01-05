Bewaffnete Männer stürmen Wohnung von Wienerin

Eine 59-jährige Wienerin wurde am Sonntag in ihrer eigenen Wohnung in Ottakring Opfer einer brutalen Home Invasion. Zuerst läutete es an der Tür, Sekunden später folgte wütendes Klopfen. Als die Frau öffnete, blickte sie direkt in die Augen von drei vermummten Männern.
Einer der Männer zückte sofort eine schwarze Faustfeuerwaffe, bedrohte die Frau und drängte sie in die Wohnung. Ein Komplize folgte ihm, während der dritte Unbekannte im Stiegenhaus Schmiere stand. In den eigenen vier Wänden forderten die Kriminellen Bargeld.
Opfer erlitt massiven Schock
Aus Angst um ihr Leben übergab die 59-Jährige einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich. Danach flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.
Die Frau erlitt einen massiven Schock und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde sie in ein Spital gebracht.
Männer sollen Russisch gesprochen haben
Eine genaue Täterbeschreibung war nicht möglich. Laut Angaben des Opfers sollen die Männer etwa 30 Jahre alt gewesen sein und sich mutmaßlich in russischer Sprache unterhalten haben.
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.