Wenig Wasservorrat, dafür traumhafte Pisten

Die intensive Beschneiung hat mancherorts für niedrige Wasserstände in den Speicherteichen gesorgt. Doch das macht sich bezahlt: Die heimischen Pisten sind fast alle geöffnet, die Wetter- und Schneebedingungen optimal. Zudem ist nun der Wasserbedarf geringer, weil der Maschinenschnee bis zum Saisonende halten soll.
Die Skisaison ist noch recht jung, dennoch haben die Liftbetreiber bereits eine wahre Achterbahn der Gefühle hinter sich. Nach dem frühen Traumstart machten Wärme und Schneemangel den Pisten zu schaffen. Damit ist nun vorerst Schluss.
„Herrliche Pisten“
„Es ist sensationell, wir haben eine traumhafte Winterlandschaft und herrliche Pisten“, freut sich Rupert Schiefer, Chef der OÖ Seilbahnholding. Auch in den anderen großen Skigebieten gibt es Grund zur Freude: „Der Samstag war der bisher beste Tag der Ferien. Ab Sonntag ist auch das Frauenkar bei der Wurzeralm offen“, so Betriebsleiter Helmut Holzinger.
Auch am Kasberg sind die Bedingungen optimal: „Es ist schön. Wir haben trotz der alten Anlage viel beschneit, und mit dem vorhergesagten Neuschnee wollen wir auch die letzten Abfahrten öffnen“, teilte Fritz Drack mit. Kein Sonnenwetter, dafür tiefwinterliches Schneegestöber gab es am Samstagvormittag am Hochficht: „Der Neuschnee macht perfekte Pisten, und die kommenden Tage werden kalt und sonnig“, so Chef Gerald Paschinger.
Naturschnee trotzdem gefragt
Die Hoffnung auf Naturschnee-Nachschub eint die Betreiber. Die intensive Beschneiung der vergangenen Woche hat besonders am Kasberg und am Hochficht die Speicherteiche gesenkt, aber: „Der Wasserbedarf ist nun viel kleiner, der produzierte Schnee hält bis zum Saisonende“, so der Tenor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.