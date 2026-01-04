Wenig Wasservorrat, dafür traumhafte Pisten

Auch am Kasberg sind die Bedingungen optimal: „Es ist schön. Wir haben trotz der alten Anlage viel beschneit, und mit dem vorhergesagten Neuschnee wollen wir auch die letzten Abfahrten öffnen“, teilte Fritz Drack mit. Kein Sonnenwetter, dafür tiefwinterliches Schneegestöber gab es am Samstagvormittag am Hochficht: „Der Neuschnee macht perfekte Pisten, und die kommenden Tage werden kalt und sonnig“, so Chef Gerald Paschinger.