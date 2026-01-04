Vorteilswelt
Liftbetreiber jubeln

Wenig Wasservorrat, dafür traumhafte Pisten

Oberösterreich
04.01.2026 09:00
Die Speicherteiche haben in den vergangenen Wochen ihren Zweck erfüllt
Die Speicherteiche haben in den vergangenen Wochen ihren Zweck erfüllt(Bild: Roland Holitzky)

Die intensive Beschneiung hat mancherorts für niedrige Wasserstände in den Speicherteichen gesorgt. Doch das macht sich bezahlt: Die heimischen Pisten sind fast alle geöffnet, die Wetter- und Schneebedingungen optimal. Zudem ist nun der Wasserbedarf geringer, weil der Maschinenschnee bis zum Saisonende halten soll.

Die Skisaison ist noch recht jung, dennoch haben die Liftbetreiber bereits eine wahre Achterbahn der Gefühle hinter sich. Nach dem frühen Traumstart machten Wärme und Schneemangel den Pisten zu schaffen. Damit ist nun vorerst Schluss.

„Herrliche Pisten“
„Es ist sensationell, wir haben eine traumhafte Winterlandschaft und herrliche Pisten“, freut sich Rupert Schiefer, Chef der OÖ Seilbahnholding. Auch in den anderen großen Skigebieten gibt es Grund zur Freude: „Der Samstag war der bisher beste Tag der Ferien. Ab Sonntag ist auch das Frauenkar bei der Wurzeralm offen“, so Betriebsleiter Helmut Holzinger.

Sonne, Zwa Brettln, a gführiga Schnee – das zaubert jedem Wintersportler ein Lächeln auf die ...
Sonne, Zwa Brettln, a gführiga Schnee – das zaubert jedem Wintersportler ein Lächeln auf die Lippen.(Bild: Markus Wenzel)

Auch am Kasberg sind die Bedingungen optimal: „Es ist schön. Wir haben trotz der alten Anlage viel beschneit, und mit dem vorhergesagten Neuschnee wollen wir auch die letzten Abfahrten öffnen“, teilte Fritz Drack mit. Kein Sonnenwetter, dafür tiefwinterliches Schneegestöber gab es am Samstagvormittag am Hochficht: „Der Neuschnee macht perfekte Pisten, und die kommenden Tage werden kalt und sonnig“, so Chef Gerald Paschinger.

Naturschnee trotzdem gefragt
Die Hoffnung auf Naturschnee-Nachschub eint die Betreiber. Die intensive Beschneiung der vergangenen Woche hat besonders am Kasberg und am Hochficht die Speicherteiche gesenkt, aber: „Der Wasserbedarf ist nun viel kleiner, der produzierte Schnee hält bis zum Saisonende“, so der Tenor.

Oberösterreich

