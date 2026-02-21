RB Leipzig gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Bob: Zweier der Damen ab 19 Uhr LIVE
23. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. RB Leipzig empfängt im Top-Spiel Borussia Dortmund. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Am Samstagabend empfängt RB Leipzig mit den Österreichern Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer. Die Leipziger rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, während der BVB seit 15 Ligaspielen ungeschlagen ist und den Bayern dicht auf den Fersen bleibt.
Können die Borussen ihre Serie auch im letzten Spiel vor dem direkten Duell mit den Münchnern fortsetzen oder wird sie gegen die Sachsen reißen?
