RB Leipzig gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Am Samstagabend empfängt RB Leipzig mit den Österreichern Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer. Die Leipziger rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, während der BVB seit 15 Ligaspielen ungeschlagen ist und den Bayern dicht auf den Fersen bleibt.