Monteure im Dauereinsatz: Letzte Ausfälle im Süden

Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris bestätigte am Abend, dass sich der Schwerpunkt in den Raum zwischen Leibnitz und Deutschlandsberg verlegt hat. Hier waren viele beschädigte Leitungen seit Freitag nicht erreichbar, weil die Zufahrtsstraßen aufgrund der Schneemassen behördlich gesperrt waren. Gemeinsam mit der Feuerwehr kämpfte man sich im Lauf des Samstags zu den meisten der etwa 80 betroffenen Trafo-Stationen durch, sodass bei Einbruch der Dämmerung die Zahl der stromlosen Haushalte in den dreistelligen Bereich sank.