Mit welchen Tech-Aktien kann ich nun reich werden?

Grundsätzlich sei der Technologie-Sektor zwar weiterhin ein Wachstumsmotor, so Branchenexperte Ruttenstorfer, aber man müsse genau hinsehen. „Wir bewegen uns auf nahezu den Höchstständen“, sagt er. Während die Softwareindustrie zuletzt stark unter Druck gekommen sei, boome das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) vor allem im Bereich der Hardware. Die Auftragsbücher der Halbleiterindustrie seien prall gefüllt. „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Industrie weiterhin von einer hohen Nachfrage nach KI-Chips ausgeht“, analysiert der Fondsmanager. Die großen Digitalkonzerne würden Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren pumpen – Investitionen, die sich auch in den Kursen widerspiegeln.