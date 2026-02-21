Mit welchen Tech-Aktien kann ich nun reich werden?

Die Kurse der großen Tech-Konzerne eilten lange Zeit von Rekord zu Rekord. Doch die Zeiten, in denen alle Titel gleichermaßen steigen, sind vorbei. Fondsmanager Bernhard Ruttenstorfer vom Erste Stock Techno Fonds hat für Krone+ analysiert, welche der „Magnificent Seven“ (Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia und Tesla) noch Potenzial haben – und wo Vorsicht geboten ist.
Grundsätzlich sei der Technologie-Sektor zwar weiterhin ein Wachstumsmotor, so Branchenexperte Ruttenstorfer, aber man müsse genau hinsehen. „Wir bewegen uns auf nahezu den Höchstständen“, sagt er. Während die Softwareindustrie zuletzt stark unter Druck gekommen sei, boome das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) vor allem im Bereich der Hardware. Die Auftragsbücher der Halbleiterindustrie seien prall gefüllt. „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Industrie weiterhin von einer hohen Nachfrage nach KI-Chips ausgeht“, analysiert der Fondsmanager. Die großen Digitalkonzerne würden Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren pumpen – Investitionen, die sich auch in den Kursen widerspiegeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.