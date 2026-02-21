Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Experte analysiert:

Mit welchen Tech-Aktien kann ich nun reich werden?

Wirtschaft
21.02.2026 18:00
Von A wie Alphabet bis T wie Tesla – wo liegen für Anleger derzeit die Chancen und Risiken bei ...
Von A wie Alphabet bis T wie Tesla – wo liegen für Anleger derzeit die Chancen und Risiken bei den großen Technologie-Riesen?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Kurse der großen Tech-Konzerne eilten lange Zeit von Rekord zu Rekord. Doch die Zeiten, in denen alle Titel gleichermaßen steigen, sind vorbei. Fondsmanager Bernhard Ruttenstorfer vom Erste Stock Techno Fonds hat für Krone+ analysiert, welche der „Magnificent Seven“ (Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia und Tesla) noch Potenzial haben – und wo Vorsicht geboten ist.

0 Kommentare

Grundsätzlich sei der Technologie-Sektor zwar weiterhin ein Wachstumsmotor, so Branchenexperte Ruttenstorfer, aber man müsse genau hinsehen. „Wir bewegen uns auf nahezu den Höchstständen“, sagt er. Während die Softwareindustrie zuletzt stark unter Druck gekommen sei, boome das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) vor allem im Bereich der Hardware. Die Auftragsbücher der Halbleiterindustrie seien prall gefüllt. „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Industrie weiterhin von einer hohen Nachfrage nach KI-Chips ausgeht“, analysiert der Fondsmanager. Die großen Digitalkonzerne würden Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren pumpen – Investitionen, die sich auch in den Kursen widerspiegeln.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
21.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Experte analysiert:
Mit welchen Tech-Aktien kann ich nun reich werden?
Brisantes Zoll-Urteil
Müssen die USA jetzt Milliarden Euro zurückzahlen?
Krone Plus Logo
Berufe mit Top-Gehalt
Diese Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter am besten!
Krone Plus Logo
Konjunkturprognose
Experte: Warum es 2026 wieder besser laufen dürfte
500 Menschen betroffen
Motorradbauer KTM hat mit Kündigungen begonnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf