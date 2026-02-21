Bei Tor-Flut retteten Bullen ein spätes Remis

In der erwischten die Grazerinnen den besseren Start, gingen durch Triplepackerin Kustrin früh in Führung. Im direkten Gegenzug gelang Crnoja nach Grabovac-Lochpass aber der Ausgleich (3.). Die so heimstarken Hausherrinnen ließen sich nicht entmutigen, zogen bis zur Pause auf 3:1 und bis zur 64. Minute auf 5:2 davon. Für die Salzburgerinnen kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Weil Grünwald ins Kabinett traf (68.), lebte die Hoffnung. Und weil die Joker Krassnig (90.) und Ex-Grazerin Gierzinger (92.) stachen, stand am Ende der Torflut ein 5:5-Remis.