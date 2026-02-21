Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia-Ticker

Bob: Zweier der Damen ab 19 Uhr LIVE

Olympia
21.02.2026 05:30
Katrin Beierl und Christania Williams
Katrin Beierl und Christania Williams(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bob-Action bei Olympia! Der Zweier-Bob der Damen mit dem dritten und vierten Durchgang – mit den Österreicherinnen Katrin Beierl und Christania Williams – beginnt um 19 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Wir wünschen einen spannenden Bewerb!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
21.02.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.977 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.833 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.416 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Mehr Olympia
Olympia-Ticker
Bob: Zweier der Damen ab 19 Uhr LIVE
Olympia-Ticker
Langlauf: 50 km der Herren heute ab 11 Uhr LIVE
Olympia-Ticker
Eissschnellauf: Massenstart ab 15 Uhr LIVE
Programm im Überblick
Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag
Olympia-Ticker
Biathlon: Damen-Massenstart ab 14.15 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf