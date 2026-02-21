Nach Schummel-Wirbel: Kanada holt Curling-Gold

Wirbel um Kennedy

Kennedy hatte zu Beginn des Turniers wegen einer angeblichen Schummelei großen Wirbel verursacht. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier eine irreguläre mehrmalige Berührung des Steins während der Abgabe vor. Kennedy reagierte sichtlich verärgert, stritt eine Schummelei ab und rief seinem Kontrahenten derbe Worte hinterher. Der Curling-Weltverband verwarnte Kennedy mündlich und führte wegen mehrerer Vorfälle dieser Art bei allen Spielen eine verstärkte Überwachung der Steinabgaben ein.