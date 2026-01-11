Vorteilswelt
Das große Interview

Andi und Toni, was bedeutet euch Freundschaft?

Fußball National
11.01.2026 11:10
Andi Herzog und Toni Polster haben ein ganzes Fußball-Leben miteinander verbracht.
Andi Herzog und Toni Polster haben ein ganzes Fußball-Leben miteinander verbracht.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Sie zanken sich liebevoll und necken sich brutal. Andi Herzog und Toni Polster sind längst Kult. Zwei Fußballlegenden, die der Humor verbindet. Und eine dicke Männerfreundschaft.

Ihr Lachen ist ansteckend, ihre Anekdoten sind legendär. Als Toni Polster (61) und Andi Herzog (59) kurz vor Neujahr zum Doppelinterview in die „Krone“-Sportredaktion kommen, rennt sofort der Schmäh. Zumal auch Sportchef und „Comedy-Hirte“ Peter Moizi ein Garant für beste Laune ist. „Wir lachen bis heute“ heißt auch das neue Buch, das von Toni und Andi an diesem Wochenende auf den Markt kommt.

„Krone“Tretet ihr jetzt in die Fußstapfen von Hans Krankl und Herbert Prohaska? Die beiden haben sogar schon drei gemeinsame Bücher geschrieben.

