Andi und Toni, was bedeutet euch Freundschaft?

Ihr Lachen ist ansteckend, ihre Anekdoten sind legendär. Als Toni Polster (61) und Andi Herzog (59) kurz vor Neujahr zum Doppelinterview in die „Krone“-Sportredaktion kommen, rennt sofort der Schmäh. Zumal auch Sportchef und „Comedy-Hirte“ Peter Moizi ein Garant für beste Laune ist. „Wir lachen bis heute“ heißt auch das neue Buch, das von Toni und Andi an diesem Wochenende auf den Markt kommt.