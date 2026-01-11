Andi und Toni, was bedeutet euch Freundschaft?

„Absoluter Holocaust“: Eklat um Rekordtorhüter
Kritik an Trainer
Sie zanken sich liebevoll und necken sich brutal. Andi Herzog und Toni Polster sind längst Kult. Zwei Fußballlegenden, die der Humor verbindet. Und eine dicke Männerfreundschaft.
Ihr Lachen ist ansteckend, ihre Anekdoten sind legendär. Als Toni Polster (61) und Andi Herzog (59) kurz vor Neujahr zum Doppelinterview in die „Krone“-Sportredaktion kommen, rennt sofort der Schmäh. Zumal auch Sportchef und „Comedy-Hirte“ Peter Moizi ein Garant für beste Laune ist. „Wir lachen bis heute“ heißt auch das neue Buch, das von Toni und Andi an diesem Wochenende auf den Markt kommt.
„Krone“: Tretet ihr jetzt in die Fußstapfen von Hans Krankl und Herbert Prohaska? Die beiden haben sogar schon drei gemeinsame Bücher geschrieben.
