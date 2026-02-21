Thorup: „Nicht mein bevorzugter Weg, zu gewinnen“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war eine schwierige erste Hälfte für uns. In der zweiten Hälfte war es besser, unsere Einwechselspieler haben den Unterschied gemacht. Dahl ist eine wichtige Waffe für uns. Wir müssen vorsichtig mit ihm umgehen und seine Einsatzminuten gut planen. Er ist ein Gamechanger. Es macht einen großen Unterschied, wenn man in eine Trainingswoche mit einem Sieg startet. Es war eine lange, harte Zeit. Wir haben diese Unserie hinter uns gelassen, aber müssen weiter dranbleiben. Wir haben versucht, das Spiel simpler anzulegen und uns mehr auf Konter zu fokussieren. Das ist nicht mein bevorzugter Weg, zu gewinnen. Unser hohes Pressing in der ersten Hälfte war nicht gut, das war mein Fehler. Ich habe die Spieler nicht richtig positioniert. Alle wollen, dass die Fans hinter uns stehen, sie sind außergewöhnlich. Wir wollen sie zurückbringen.“