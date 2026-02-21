Infantino-Auftritt bei Friedensrat nicht verboten!

Den Friedensrat hatte US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gegründet, er selbst hat den Vorsitz inne – und zwar auf Lebenszeit. Im Kern soll der Friedensrat globale Konflikte lösen. Anders als zunächst erwartet, handelt es sich nicht um ein Gremium, das ausschließlich der Überwachung einer Befriedung des Gazastreifens gewidmet ist. Infantino hat zu Trump eine enge Verbindung. Im Sommer richten die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada die WM aus. Bei der WM-Auslosung in Washington im vergangenen Dezember war Trump der neu eingeführte FIFA-Friedenspreis verliehen worden.