Murau: Skifahrer starb in Lawine abseits der Piste

Die prekäre Lawinensituation nach den massiven Schneefällen in der Steiermark hat am Samstag ein Todesopfer gefordert: In den Wölzer Tauern starb ein Skifahrer abseits der Piste auf rund 1880 Metern Seehöhe.
Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag am Hohen Zinken. Der Freizeitsportler wurde von den Schneemassen verschüttet, ein Großeinsatz der Bergrettung lief an. Die Landeswarnzentrale alarmierte die Einsatzstellen in Pöls, Murtal und Murau, insgesamt waren 120 Kräfte beteiligt.
Trotz Warnstufe 3 im freien Gelände unterwegs
Zwar konnte ein Lawinensuchhund das Opfer lokalisieren, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Er war trotz geltender Warnstufe 3 („erhebliche Gefahr“) in höheren Lagen im freien Skiraum unterwegs gewesen.
Die alpinen Einsatzkräfte wurden unterstützt vom Polizeihubschrauber Libelle sowie dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 17, Alpinpolizei, Kriseninterventionsteam sowie den Lachtal-Seilbahnen und der örtlichen Pistenrettung.
