Murau: Skifahrer starb in Lawine abseits der Piste

Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag am Hohen Zinken. Der Freizeitsportler wurde von den Schneemassen verschüttet, ein Großeinsatz der Bergrettung lief an. Die Landeswarnzentrale alarmierte die Einsatzstellen in Pöls, Murtal und Murau, insgesamt waren 120 Kräfte beteiligt.