„Vienna Calling“: Ein Abend der vertanen Chance

Wenn Österreich beim Song Contest in den letzten Jahren was gerissen hat, dann lag das daran, dass ein kundiges Expertengremium im Hintergrund die Entscheidungen traf. Vor dem teuren Heim-Event Mitte Mai wollte man am Küniglberg für das Auswahlprozedere wieder Brot und Spiele und setzte das Vorhaben als Hauptabendshow um. Monatelang hatte man Zeit, um etwas Freches, Spannendes und Zeitgemäßes zu kreieren – das Ergebnis war ein Feelgood-Narkotikum für rund 457.000 Zuseher, wo man hoffen muss, dass alle wieder aufgewacht sind.