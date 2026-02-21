Die schrägsten Outfits im „Grand Hotel Tuntenball“

Im Grazer Congress wurden wie aus früheren Jahren gewohnt schrille Kostümierungen zur Schau getragen, 2500 Gäste ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Diva Grazia Patricia führte durch den langen Abend. Die Höhepunkte der halbrunden Jubiläumsausgabe: die Eröffnung um 20 Uhr samt Verleihung der Tuntenball-Awards, das Drag-Race-Finale unter anderem mit Schauspielerin, Sängerin und Social-Media-Phänomen Billie Steirisch in der Jury und die Mitternachtsshow von Groove Coverage.