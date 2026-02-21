Die schrägsten Outfits im „Grand Hotel Tuntenball“

Am Tag nach der Kür des österreichischen Beitrags für den Song Contest stieg in Graz mit dem Tuntenball am Samstag das nächste Fest der Vielfalt. Er ging bereits zum 35. Mal in Szene, diesmal unter dem frivolen Motto „Grand Hotel Tuntenball“.
Im Grazer Congress wurden wie aus früheren Jahren gewohnt schrille Kostümierungen zur Schau getragen, 2500 Gäste ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Diva Grazia Patricia führte durch den langen Abend. Die Höhepunkte der halbrunden Jubiläumsausgabe: die Eröffnung um 20 Uhr samt Verleihung der Tuntenball-Awards, das Drag-Race-Finale unter anderem mit Schauspielerin, Sängerin und Social-Media-Phänomen Billie Steirisch in der Jury und die Mitternachtsshow von Groove Coverage.
„Lust, Selbstbestimmung, Rebellion“
Auch in Zeiten des Sparstifts im Sozialressort des Landes, der den Veranstaltern heuer die Planungen erschwerte und zu höheren Eintrittspreisen führte, wolle man ein Zeichen setzen für „Lust, Selbstbestimmung und Rebellion“. Das „Grand Bordell“-Motto sei „Sinnbild für die Rückeroberung eines wertfreien Raumes“ – frei von Scham, moralischen Urteilen und gesellschaftlicher Stigmatisierung.
Sichtbarkeit und Solidarität sind den Veranstaltern seit jeher zentrale Anliegen, und sie gewinnen an Bedeutung in einer Zeit, „in der Ausgrenzung wieder salonfähig zu werden droht“, wie das Team der RosaLila Pantherinnen meint. Daher wolle man eine „Einladung an die Gesellschaft aussprechen, uns zu sehen und zu hören“.
