Fest der Vielfalt

Die schrägsten Outfits im „Grand Hotel Tuntenball“

Steiermark
21.02.2026 20:44
(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Tag nach der Kür des österreichischen Beitrags für den Song Contest stieg in Graz mit dem Tuntenball am Samstag das nächste Fest der Vielfalt. Er ging bereits zum 35. Mal in Szene, diesmal unter dem frivolen Motto „Grand Hotel Tuntenball“.

0 Kommentare

Im Grazer Congress wurden wie aus früheren Jahren gewohnt schrille Kostümierungen zur Schau getragen, 2500 Gäste ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Diva Grazia Patricia führte durch den langen Abend. Die Höhepunkte der halbrunden Jubiläumsausgabe: die Eröffnung um 20 Uhr samt Verleihung der Tuntenball-Awards, das Drag-Race-Finale unter anderem mit Schauspielerin, Sängerin und Social-Media-Phänomen Billie Steirisch in der Jury und die Mitternachtsshow von Groove Coverage.

Hier können Sie sich durch die besten Bilder klicken:

(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)

„Lust, Selbstbestimmung, Rebellion“
Auch in Zeiten des Sparstifts im Sozialressort des Landes, der den Veranstaltern heuer die Planungen erschwerte und zu höheren Eintrittspreisen führte, wolle man ein Zeichen setzen für „Lust, Selbstbestimmung und Rebellion“. Das „Grand Bordell“-Motto sei „Sinnbild für die Rückeroberung eines wertfreien Raumes“ – frei von Scham, moralischen Urteilen und gesellschaftlicher Stigmatisierung.

Mehr Bilder vom Tuntenball 2026:

(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)

Sichtbarkeit und Solidarität sind den Veranstaltern seit jeher zentrale Anliegen, und sie gewinnen an Bedeutung in einer Zeit, „in der Ausgrenzung wieder salonfähig zu werden droht“, wie das Team der RosaLila Pantherinnen meint. Daher wolle man eine „Einladung an die Gesellschaft aussprechen, uns zu sehen und zu hören“.

Steiermark
21.02.2026 20:44
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

