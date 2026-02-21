Vorteilswelt
Nach Derby-Pleite

GAK: Schneebälle gegen Spieler, Kapitän schimpft

Steiermark
21.02.2026 20:20
Der GAK ging in Hartberg nach schwacher Leistung – vor allem in Hälfte zwei – in die Knie.
Der GAK ging in Hartberg nach schwacher Leistung – vor allem in Hälfte zwei – in die Knie.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Das hat es beim GAK sehr lange nicht mehr gegeben! Nach Schlusspfiff beim 0:1 in Hartberg schickte der Fan-Kern die Spieler pfeifend sofort wieder weg, wollte die Mannschaft nach der enttäuschenden Leistung gar nicht sehen.

Vereinzelt flogen am Samstagabend sogar Schneebälle in Richtung Spieler. Die Stimmung bei den Roten nähert sich im Abstiegskampf aktuell wohl dem absoluten Nullpunkt an. „Ich verstehe den Unmut der Fans zu einhundert Prozent. Mir als Kapitän tut es genauso weh“, seufzte Daniel Maderner. „Jeder, der ins Stadion geht und so ein Spiel seiner Mannschaft sieht, kommt nicht mehr gern.“ Ins selbe Horn stieß auch Murat Satin: „Wir sind dankbar für die Unterstützung der Fans, die immer so zahlreich kommen. Sie haben aber absolut recht. Da kann man ihnen nicht böse sein“

„Manche glauben, sie sind Tennisspieler!“
Dass die Leistung, speziell in der zweiten Halbzeit, ernüchternd war, ist allen Akteuren klar. „Wir machen vorne kein Tor und kriegen hinten wieder so einen billigen Treffer“, ärgerte sich Maderner. „Speziell in Hälfte zwei haben wir Dinge vermissen lassen, die gut funktioniert haben. Ich habe nicht immer eine Einheit gesehen“, so der Kapitän, der ordentlich schimpfte. „Manche haben vielleicht geglaubt, Tennisspieler zu sein, die nur für sich selbst spielen. Das bringt uns aber nicht weiter.“

Der GAK rutschte – wie hier Trainer Ferdinand Feldhofer – aus.
Der GAK rutschte – wie hier Trainer Ferdinand Feldhofer – aus.(Bild: GEPA)

Für Satin war es jedenfalls kein erfreuliches 100. Spiel in der Bundesliga. „Enttäuschend! Wir sind mit anderen Erwartungen hergefahren. Wir können es nur gemeinsam schaffen, müssen schnell unsere Mentalität verbessern!“ Trainer Ferdl Feldhofer wirkte geknickt, ärgerte sich über die Pleite. „Wir haben ein paar individuell falsche Entscheidungen getroffen. Warum auch immer. Bis zum Gegentor war das Spiel ja unter Kontrolle.“ Zur Fan-Wut meinte er: „Wir brauchen nicht zu träumen, dass wir überall hinfahren und Favorit sind. Wir müssen zusammenhalten – das hat uns letzte Saison am Ende auch so stark gemacht.“

Steiermark
21.02.2026 20:20
