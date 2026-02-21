GAK: Schneebälle gegen Spieler, Kapitän schimpft

Für Satin war es jedenfalls kein erfreuliches 100. Spiel in der Bundesliga. „Enttäuschend! Wir sind mit anderen Erwartungen hergefahren. Wir können es nur gemeinsam schaffen, müssen schnell unsere Mentalität verbessern!“ Trainer Ferdl Feldhofer wirkte geknickt, ärgerte sich über die Pleite. „Wir haben ein paar individuell falsche Entscheidungen getroffen. Warum auch immer. Bis zum Gegentor war das Spiel ja unter Kontrolle.“ Zur Fan-Wut meinte er: „Wir brauchen nicht zu träumen, dass wir überall hinfahren und Favorit sind. Wir müssen zusammenhalten – das hat uns letzte Saison am Ende auch so stark gemacht.“