Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee

Gegen 15.45 Uhr war der Niederländer gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter auf der roten Piste Nr. 13a talwärts unterwegs. Im Bereich unterhalb der Piste setzte der Mann seine Fahrt im freien Skiraum in Richtung Rosenalmbahn fort, während Frau und Tochter auf der markierten Strecke blieben.