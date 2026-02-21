Koalition will „Schools of Education“ schaffen

Die ÖH kritisiert vor allem die geplante Einbindung des Volksschullehramts in den Betrieb der Universitäten. Die wissenschaftlichen Standards von Universitäten seien nicht einfach auf die Primarstufe anwendbar, wo pädagogische Qualitäten und Praxisnähe gefragt seien, heißt es in einer Aussendung. „Wer später mit Sechsjährigen arbeiten muss, braucht starke pädagogische Kenntnisse und damit gänzlich andere Lehrinhalte als jemand, der eine wissenschaftliche Karriere anstrebt“, sagte Selina Wienerroither vom Vorsitzteam. Derzeit seien Studentinnen und Studenten aber mit einem „Wirrwarr an Ausbildungsstätten“ konfrontiert, wandte die Studierendenvertretung ein.