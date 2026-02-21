Vorteilswelt
HLA-Schlagerspiel:

Ab 18.25 Uhr live: Bregenz gastiert in Linz

Handball
21.02.2026 16:49
(Bild: GEPA)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Ein ganz anderes Gesicht will Bregenz im heutigen Auswärtsspiel der 14. Runde in der HLA in Linz zeigen. Im Hinspiel gingen die Vorarlberger daheim sang- und klanglos mit 29:41 unter. Vielleicht konnte man mit dem Heimsieg in der vergangenen Woche noch einmal Selbstvertrauen für dieses schwere Spiel tanken. Die Linzer hingegen schafften in Graz in letzter Sekunde noch ein Remis. Ab 18.25 Uhr ist dieses Spiel live auf krone.tv zu sehen.

Handball
21.02.2026 16:49
