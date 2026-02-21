Ab 18.25 Uhr live: Bregenz gastiert in Linz

LIVE: Stürmt die Austria an die Tabellenspitze?
Bundesliga im TICKER
Ein ganz anderes Gesicht will Bregenz im heutigen Auswärtsspiel der 14. Runde in der HLA in Linz zeigen. Im Hinspiel gingen die Vorarlberger daheim sang- und klanglos mit 29:41 unter. Vielleicht konnte man mit dem Heimsieg in der vergangenen Woche noch einmal Selbstvertrauen für dieses schwere Spiel tanken. Die Linzer hingegen schafften in Graz in letzter Sekunde noch ein Remis. Ab 18.25 Uhr ist dieses Spiel live auf krone.tv zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.