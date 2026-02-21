Das sind die Gründe für die höheren Gas-Netztarife

Hoher Einfluss von Steuern

Die stärkste Preiskomponente würden inzwischen die staatlichen Abgaben bilden, sagte Anna Kleissner, Ökonomin und Geschäftsführerin der Econmove GmbH. So seien etwa die reduzierte Erdgasabgabe ausgelaufen und die CO₂-Bepreisung gestiegen. Die Diskussion über die Netzentgelte lenke davon ab, „dass ein viel, viel höherer Betrag an Steuern und Abgaben an den Fiskus geht“, sagte Kleissner. Steuern und Abgaben machen laut Fachleuten bereits etwa ein Drittel des Preises der Kundinnen und Kunden aus.