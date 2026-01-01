Feuerwehr muss Trinkwasser in Tourismusort bringen

Wasserhahn abgedreht

Die Gemeinde reagierte – und drehte in einzelnen Ortsteilen in den Nächten von Samstag auf Sonntag und Sonntag und Montag den Hahn ab – dort, wo dies vertretbar gewesen sei. Zudem wurde am Montag der spektakuläre Feuerwehreinsatz beschlossen: Mittels Tankwagen startete dann am späten Nachmittag die Befüllung der Hochbehälter. Dabei konnte man auch auf die Hilfe der benachbarten Wehren aus Bayern zählen.