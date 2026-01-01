Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehren im Einsatz

Pyrotechnik setzte mehrere Böschungen in Brand

Steiermark
01.01.2026 14:00
In Schladming fing eine Hecke Feuer
In Schladming fing eine Hecke Feuer(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schladming)

Anstrengende Nacht für die steirischen Einsatzkräfte: Mit insgesamt 768 Einsätzen rückte die Polizei zum Jahreswechsel 2025/26 etwa gleich oft aus wie im Jahr zuvor. Die Feuerwehr löschte Dutzende Brände, so etwa in Schladming und St. Georgen am Kreischberg.

0 Kommentare

Schon kurz vor dem Jahreswechsel, um 23.40 Uhr, bemerkte in Schladming eine Polizeistreife, dass im Ortszentrum eine Rauchsäule aufstieg. Tatsächlich war eine Hecke in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. 

Das Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert. Um zwei Minuten vor Mitternacht konnte die Feuerwehr „Brand aus“ melden. Als Brandursache dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand in Betracht kommen, informiert die Polizei.

Batterie kippte um und entzündete Böschung
Kurz nach Mitternacht brannte es in St. Georgen am Kreischberg: Ersten Erhebungen zufolge zündete ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Murau drei Feuerwerksbatterien. Eine davon kippte um und schoss mehrere Raketen in Richtung einer Böschung.

In St. Georgen ob Murau brannte eine Wiese
In St. Georgen ob Murau brannte eine Wiese(Bild: St. Georgen ob Murau)

Schnell breitete sich der Brand auf eine Wiese von mehr als 30 Quadratmetern aus. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen und Murau wurden alarmiert und rückten mit insgesamt 50 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. 

In Lassing musste eine Holzhütte gelöscht werden
In Lassing musste eine Holzhütte gelöscht werden(Bild: FF Liezen)

Holzhütte abgebrannt
Weitere Brandeinsätze gab es im Bezirk Liezen: In Lassing brannte nach 1 Uhr eine Holzhütte ab, drei Feuerwehren rückten aus. Schon davor brannten Hecken in Irdning und Liezen aus.

In Fohnsdorf stand schon am frühen Abend eine Müllinsel in Brand. Und in Graz wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr insgesamt 20-mal alarmiert. Hauptsächlich galt es Brände zu bekämpfen, die durch pyrotechnische Artikel ausgelöst wurden, heißt es. In einem Lokal in der Gleisdorfer Gasse kam es zudem zu einem Großeinsatz mit 13 Verletzten.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SchladmingSt. GeorgenMurau
PolizeiFeuerwehrFreiwillige Feuerwehr
BöschungPyrotechnikBrand
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
372.164 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
182.131 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
164.913 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf