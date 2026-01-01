Pyrotechnik setzte mehrere Böschungen in Brand

In Fohnsdorf stand schon am frühen Abend eine Müllinsel in Brand. Und in Graz wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr insgesamt 20-mal alarmiert. Hauptsächlich galt es Brände zu bekämpfen, die durch pyrotechnische Artikel ausgelöst wurden, heißt es. In einem Lokal in der Gleisdorfer Gasse kam es zudem zu einem Großeinsatz mit 13 Verletzten.