Wanderer (49) starb bei Absturz im Pinzgau
Unglück zu Silvester
Ein 49-jähriger Tscheche ist am Silvestertag bei der Besteigung des Breithorns im Pinzgau verunglückt. Der Mann startete in der Früh von Saalfelden aus. Angehörige setzten die Rettungskette in Gang, als sie ihn telefonisch nicht erreichen konnten.
Bergretter fanden den leblosen Wanderer mithilfe des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg um 20.30 Uhr. Er dürfte auf einem schwierigen, schneebedeckten Pfad ausgerutscht und ins felsige Gelände abgestürzt sein, berichtete die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.