Feuerwerk in Verdacht:

Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen

Oberösterreich
01.01.2026 04:15
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Großalarm nach Mitternacht! In Traun (OÖ) mussten die Bewohner einer ganzen Wohnanlage flüchten, weil die Dachkonstruktion des Gebäudekomplexes in Flammen stand. Inzwischen werden vier Leichtverletzte gemeldet. Auch im nahen St. Florian rückten Feuerwehren zeitgleich zu einem brennenden Bauernhof aus.

Noch sind die Brandursachen nicht offiziell geklärt. Aber alles deutet auf verirrte Feuerwerksraketen bzw. Pyrotechnik hin. Denn die ersten Alarme bei den Feuerwehren wurden um 0.25 Uhr in Traun und 0.37 Uhr in St. Florian bei Linz ausgelöst. Dann ging es jeweils Schlag auf Schlag und zu den Brandherden wurden jeweils zehn Wehren beordert.

Notunterkunft in Sporthalle
In Traun breiteten sich die Flammen in der Dachkonstruktion einer ganzen Wohnanlage aus. Nach ersten Meldungen konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, auch ein Nachbargebäude musste evakuiert werden. Die Rettungskräfte mussten vier Leichtverletzte zur Sicherheit in Spitäler bringen, 35 Personen wurden vom Roten Kreuz vor Ort in der Kälte versorgt. Ein Teil kam bei Freunden und Verwandten unter, der Rest bezog in einer Sporthalle Notquartier.

Rückkehr ungewiss
Mithilfe von Drehleitern konnten die Feuerwehren die Flammen so weit unter Kontrolle bringen, dass sie sich nicht noch weiter auf die darunterliegenden Wohnungen ausbreiten konnten. Doch ist die Dachkonstruktion schwerst beschädigt und auch die Wohnungen in der obersten Etage wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wann und ob die Bewohner ins Gebäude zurückdürfen, ist noch völlig unklar. 

Ein Bauernhof in St. Florian bei Linz wurde zu Neujahr ein Raub der Flammen.
Ein Bauernhof in St. Florian bei Linz wurde zu Neujahr ein Raub der Flammen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Bauernhof wurde Raub der Flammen
Abgebrannt ist zeitgleich ein großer Bauernhof in St. Florian bei Linz. Auch hier wird als Brandursache Pyrotechnik vermutet. Die Polizei, beziehungsweise Sachverständige müssen dies aber erst im Laufe des Tages endgültig klären. Der Hof wurde ein Raub der Flammen, Verletzte soll es hier keine gegeben haben.

49 Brandeinsätze zu Silvester
Insgesamt zu 49 Brandeinsätzen waren die Feuerwehren seit den Abendstunden in Oberösterreich bis vier Uhr früh gerufen worden. Diese dürften großteils durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. In Asten berichtet die Bürgermeisterin, dass nach Bränden – zum Glück allesamt rasch gelöscht bzw. von kleinerem Ausmaß – von 40 Personen die Personalien festgestellt wurden, die in Verdacht stehen, illegal mit Feuerwerkskörpern hantiert zu haben.

Loading

Oberösterreich

