Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen

Notunterkunft in Sporthalle

In Traun breiteten sich die Flammen in der Dachkonstruktion einer ganzen Wohnanlage aus. Nach ersten Meldungen konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, auch ein Nachbargebäude musste evakuiert werden. Die Rettungskräfte mussten vier Leichtverletzte zur Sicherheit in Spitäler bringen, 35 Personen wurden vom Roten Kreuz vor Ort in der Kälte versorgt. Ein Teil kam bei Freunden und Verwandten unter, der Rest bezog in einer Sporthalle Notquartier.