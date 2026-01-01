Böller fetzte in Hollabrunn Eingangstür aus Angeln

Eine mächtige Detonation erschütterte ein Mehrparteienhaus in Hollabrunn in Niederösterreich: Die Wucht der offenbar mehrerer Knallkörper war so groß, dass es den Eingangsbereich zerstörte und dabei die mächtige Eingangsglastür aus der Verankerung drückte.
Der Böller – oder gar eine Kombination mehrerer gefährlicher Knallkörper – sorgte gegen 0.45 Uhr am Neujahrstag für große Aufregung in dem Mehrparteienhaus: Durch die Wucht der Detonation entstand erheblicher Sachschaden.
Massive Explosionswucht zerstörte auch Garagentor und Kellerfenster
Wie die Polizei berichtete, ist nicht nur das Glas der Eingangstüre mit voller Wucht aus dem Rahmen gedrückt worden – mehrere auch Kellerfenster zersplitterten und ein massives Garagentor ist durch die Druckwelle beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.
