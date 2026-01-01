Böller fetzte in Hollabrunn Eingangstür aus Angeln

Massive Explosionswucht zerstörte auch Garagentor und Kellerfenster

Wie die Polizei berichtete, ist nicht nur das Glas der Eingangstüre mit voller Wucht aus dem Rahmen gedrückt worden – mehrere auch Kellerfenster zersplitterten und ein massives Garagentor ist durch die Druckwelle beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.