Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Mehrparteienhaus

Böller fetzte in Hollabrunn Eingangstür aus Angeln

Niederösterreich
01.01.2026 12:15
Die Druckwelle in dem Haus verbreitete sich vom Eingangsbereich bis in den Keller – die Polizei ...
Die Druckwelle in dem Haus verbreitete sich vom Eingangsbereich bis in den Keller – die Polizei ermittelt.(Bild: Markus Tschepp)

Eine mächtige Detonation erschütterte ein Mehrparteienhaus in Hollabrunn in Niederösterreich: Die Wucht der offenbar mehrerer Knallkörper war so groß, dass es den Eingangsbereich zerstörte und dabei die mächtige Eingangsglastür aus der Verankerung drückte.

0 Kommentare

Der Böller – oder gar eine Kombination mehrerer gefährlicher Knallkörper – sorgte gegen 0.45 Uhr am Neujahrstag für große Aufregung in dem Mehrparteienhaus: Durch die Wucht der Detonation entstand erheblicher Sachschaden.

Lesen Sie auch:
Durch die Explosionen von Böllern und Raketen wurden in der Silvesternacht mehrere Personen ...
Mehrere Böller-Unfälle
Wien: Zwei Teenager verlieren Hand und zwei Finger
01.01.2026
Wieder zu Silvester
13 Partygäste bei Brand in Grazer Bar verletzt
01.01.2026
Zahlreiche Einsätze
Von Brust bis Gesicht: Acht Verletzte durch Böller
01.01.2026

Massive Explosionswucht zerstörte auch Garagentor und Kellerfenster
Wie die Polizei berichtete, ist nicht nur das Glas der Eingangstüre mit voller Wucht aus dem Rahmen gedrückt worden – mehrere auch Kellerfenster zersplitterten und ein massives Garagentor ist durch die Druckwelle beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
370.759 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
181.103 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
159.771 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf