Waldbrand in Tirol! Feuerwehren sind im Einsatz

Die trockenen Bedingungen in Tirols Wäldern sorgten dafür, dass in Zirl ein Waldbrand ausgebrochen ist. Zahlreiche Wanderwege sind gesperrt. Das Land verhängte ein Feuerwerkverbot aufgrund der Bedingungen.
Fast pünktlich zum Jahreswechsel heulten in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) die Sirenen auf! In einem Waldstück in Hochzirl brach Feuer aus. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung bekämpften den Brand.
Seit einigen Stunden fliegt auch der Hubschrauber, um die Einsatzkräfte aus der Luft zu unterstützen. Die Feuerwehren Zirl und Kematen stehen im Einsatz. Am Donnerstagvormittag wurden zudem Nachlöscharbeiten von Drohnen und dem Polizeihubschrauber durchgeführt. Auf Höhe Zirlerberg wurde eine Wasserstation eingerichtet, um den Heli mit Wasser zu versorgen.
War Pyrotechnik der Auslöser?
Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. „Es besteht jedoch der Verdacht, dass das Feuer durch die Verwendung von Pyrotechnik ausgelöst wurde, da Reste von pyrotechnischen Gegenständen im dortigen Bereich gefunden wurden“, heißt es seitens der Polizei.
Durch den Einsatz sind für heute auch zahlreiche Wanderwege aus Sicherheitsgründen gesperrt. So etwa jener im Bereich Schlossbachklamm, Schlosssteig und Vogellehrsteig. Die Feuerwehr Zirl bittet, diesen Bereich zu meiden, um sich nicht in Gefahr zu begeben.
Verordnung des Landes
Am Montag sprach das Land eine Waldbrand-Verordnung für Nordtirol aus. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit war es verboten, in der Nähe von Wäldern und Gefährdungsbereichen Feuer zu entfachen oder Feuerwerkskörper zu zünden.
