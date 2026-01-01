Waldbrand in Tirol! Feuerwehren sind im Einsatz

Seit einigen Stunden fliegt auch der Hubschrauber, um die Einsatzkräfte aus der Luft zu unterstützen. Die Feuerwehren Zirl und Kematen stehen im Einsatz. Am Donnerstagvormittag wurden zudem Nachlöscharbeiten von Drohnen und dem Polizeihubschrauber durchgeführt. Auf Höhe Zirlerberg wurde eine Wasserstation eingerichtet, um den Heli mit Wasser zu versorgen.