Aus Angst vor Polizei vom Balkon gesprungen

„Hatte schon früher Probleme mit Polizei“

Während des Wartens auf die Rettung teilte der Mann den Polizisten mit, dass er sonst keinen Alkohol konsumieren würde, weil er sich dann nicht unter Kontrolle haben würde. Er zeigte sich geständig, auf das Taxi geschlagen zu haben und den Taxifahrer angegangen zu sein – geschlagen habe er diesen aber nicht. Vor der Polizei sei er geflüchtet, weil er in der Vergangenheit einmal Probleme mit dieser gehabt habe. Er wurde ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.