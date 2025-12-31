OÖ: Brand am Altjahrestag forderte ein Todesopfer

Details noch unklar

Weil die Wasserversorgung schwierig war und lange Zubringerleitungen gelegt werden mussten, standen am Ende zwölf Wehren im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde dann eine Person im Haus entdeckt und ins Freie gebracht. Allerdings hatte diese offenbar zuviel Rauchgas eingeatmet und verstarb noch vor Ort. Beim Opfer soll es sich um den 85-jährigen Bewohner des Hauses gehandelt haben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar – auf krone.at informieren wir, sobald es neue Details gibt.