Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Wehren im Einsatz

OÖ: Brand am Altjahrestag forderte ein Todesopfer

Oberösterreich
31.12.2025 15:08
Bei EInsatz in Garsten gab es ein Todesopfer zu beklagen
Bei EInsatz in Garsten gab es ein Todesopfer zu beklagen(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Tragödie am Altjahrestag im Bezirk Steyr-Land (OÖ). Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus entdeckten die Einsatzkräfte eine Person – nach der Bergung verstarb der 85-Jährige allerdings. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand gekommen war. Die Helfer benötigen jetzt ihrerseits Unterstützung, um mit dem Erlebten umgehen zu können.

0 Kommentare

Kurz vor 14 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: Brand in Garsten. Rasch war klar, dass Unterstützung nötig war, das Einfamilienhaus, das abseits liegt, stand in Vollbrand, bzw. war beim Eintreffen der Helfer vollkommen verraucht.

Details noch unklar
Weil die Wasserversorgung schwierig war und lange Zubringerleitungen gelegt werden mussten, standen am Ende zwölf Wehren im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde dann eine Person im Haus entdeckt und ins Freie gebracht. Allerdings hatte diese offenbar zuviel Rauchgas eingeatmet und verstarb noch vor Ort. Beim Opfer soll es sich um den 85-jährigen Bewohner des Hauses gehandelt haben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar – auf krone.at informieren wir, sobald es neue Details gibt.

Lesen Sie auch:
Der tagelange Waldbrand auf der Nordkette zeigte, wie groß die aktuelle Gefahr ist.
Wegen Trockenheit
Brandgefahr: Bundesland verhängt Feuerwerkverbot
31.12.2025
„Haus hat gebebt“
Explosion: Böller zerfetzt Schneeräumfahrzeug
31.12.2025
Teils lebensgefährlich
Große Razzia: 15.600 Stück Pyrotechnik entdeckt
31.12.2025

Hilfe für Angehörige und Helfer
Das Rote Kreuz hat inzwischen das Kriseninterventionsteam an die Einsatzstelle geschickt, um sich um Angehörige zu kümmern, und für die Helfer von Rettung und Feuerwehr gibt es auch extra geschulte Kameraden, die beim Verarbeiten stressiger Einsätze helfen.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GarstenSteyr-Land
Feuerwehr
EinfamilienhausTodesopfer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
343.213 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
153.201 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Oberösterreich
Philipp Hochmair:
Die intime Biografie übers Leben als Bühnenrebell
12 Wehren im Einsatz
OÖ: Brand am Altjahrestag forderte ein Todesopfer
Öl und Gas gesucht
Im Traunviertel soll bald wieder gebohrt werden
Autos völlig zerstört
Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit
Gemütliches Silvester
Sechs neue Lieblingsrituale für die ganze Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf