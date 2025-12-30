Fahrerflucht nach Crash auf der Skipiste

In einem Vorarlberger Skigebiet kam es am Montag zu einer Kollision zwischen zwei Wintersportlern. Einer davon wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der andere setzte seine Fahrt einfach fort.
Im Skigebiet Schröcken sind am Montagvormittag auf einer roten Piste zwei Skifahrer frontal kollidiert. Für einen der Wintersportler endete der Unfall mit zwei gebrochenen sowie zwei geprellten Rippen. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit einem Hubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung nach Lech geflogen. Seinen Unfallgegner sucht nun die Polizei.
Bei dem Zusammenstoß waren beide Wintersportler gestürzt. Der Verletzte blieb auf der Piste liegen, der andere zog sich seine Skier wieder an und verließ die Unfallstelle ohne Datenaustausch.
Hinweise an Polizei erbeten
Der Gesuchte, der Deutsch gesprochen haben soll, wird als etwa 1,65 Meter groß und rund 60 Jahre alt beschrieben, er trägt Bart und etwas längeres Haar. Er habe eine blaue oder hellblaue Skijacke mit grünen Details im oberen Bereich sowie eine blaue oder hellblaue Skihose getragen, außerdem Helm und Sonnenbrille. Die Ski seien hell und bunt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Au entgegen.
