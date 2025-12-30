Fahrerflucht nach Crash auf der Skipiste

Hinweise an Polizei erbeten

Der Gesuchte, der Deutsch gesprochen haben soll, wird als etwa 1,65 Meter groß und rund 60 Jahre alt beschrieben, er trägt Bart und etwas längeres Haar. Er habe eine blaue oder hellblaue Skijacke mit grünen Details im oberen Bereich sowie eine blaue oder hellblaue Skihose getragen, außerdem Helm und Sonnenbrille. Die Ski seien hell und bunt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Au entgegen.