Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rippenbrüche

Fahrerflucht nach Crash auf der Skipiste

Vorarlberg
30.12.2025 09:28
Der Rettungsheli musste ausfliegen.
Der Rettungsheli musste ausfliegen.(Bild: P. Huber)

In einem Vorarlberger Skigebiet kam es am Montag zu einer Kollision zwischen zwei Wintersportlern. Einer davon wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der andere setzte seine Fahrt einfach fort. 

0 Kommentare

Im Skigebiet Schröcken sind am Montagvormittag auf einer roten Piste zwei Skifahrer frontal kollidiert. Für einen der Wintersportler endete der Unfall mit zwei gebrochenen sowie zwei geprellten Rippen. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit einem Hubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung nach Lech geflogen. Seinen Unfallgegner sucht nun die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß waren beide Wintersportler gestürzt. Der Verletzte blieb auf der Piste liegen, der andere zog sich seine Skier wieder an und verließ die Unfallstelle ohne Datenaustausch.

Hinweise an Polizei erbeten
Der Gesuchte, der Deutsch gesprochen haben soll, wird als etwa 1,65 Meter groß und rund 60 Jahre alt beschrieben, er trägt Bart und etwas längeres Haar. Er habe eine blaue oder hellblaue Skijacke mit grünen Details im oberen Bereich sowie eine blaue oder hellblaue Skihose getragen, außerdem Helm und Sonnenbrille. Die Ski seien hell und bunt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Au entgegen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / -2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-5° / -1°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 0°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-4° / 0°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.155 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
94.106 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
91.584 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Vorarlberg
Rippenbrüche
Fahrerflucht nach Crash auf der Skipiste
Hofsteig-Volleyballer
Die Wolfurter wollen um den Aufstieg mitspielen
Krone Plus Logo
Mystische Raunächte
Über die dunklen Mächte der Mittwinterzeit
„Blödsinnige“ Taten
Dosenfisch aus Vorarlberger Kellerabteilen geklaut
Ausspann-Möglichkeit
Eine Woche Erholung für pflegende Angehörige
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf